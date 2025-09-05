La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Opositores realizan un examen para ingresar en la Guardia Civil. G.C.

La Región de Murcia acogerá el examen de 1.776 opositores a la Guardia Civil este sábado

El 29% de los inscritos para la prueba en la Comunidad son mujeres

E.P.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:36

Un total de 27.614 personas, 1.776 en la Región de Murcia, opositará este sábado a una de las 3.118 plazas ofertadas para ser agente de la Guardia Civil, con pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos que se realizarán en un mismo día en 20 sedes repartidas por todo el país.

En el caso de la Región de Murcia, 518 de los aspirantes son mujeres, lo que representa el 29,1%.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, este año se presentan un total de 8.936 mujeres lo que corresponde al 32,4% del total de aspirantes. En el nivel de formación destacan 9.754 titulados universitarios, entre los que hay 980 con el título de máster y 15 con doctorado.

La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Esta fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen teórico, la Guardia Civil ha establecido veinte sedes cuya información se ha difundido a través de la página web del cuerpo, ubicadas en doce Comunidades Autónomas: Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Previamente a esta fase, se ha llevado a cabo una evaluación de los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Así, los opositores que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

De esta forma, los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superada esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  2. 2

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  7. 7 Cervemur se convertirá en un mercadillo de rock y metal
  8. 8 El Supremo tramita el recurso municipal contra las obras del Hospital Naval de Cartagena
  9. 9 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  10. 10 Descubre en un minuto cuánto pagarás de plusvalía al vender o heredar una vivienda: esta es la calculadora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Región de Murcia acogerá el examen de 1.776 opositores a la Guardia Civil este sábado

La Región de Murcia acogerá el examen de 1.776 opositores a la Guardia Civil este sábado