La Región mantiene el tipo ante la caída de las ventas de vehículos en todo el país Murcia lidera el 'ranking' nacional de aumento de las matriculaciones en el primer semestre del año, frente a un descenso medio del 5,7% DANIEL VIDAL Lunes, 8 julio 2019, 07:58

La Región de Murcia ha evitado que el descalabro generalizado registrado en la venta de vehículos a nivel nacional haya sido aún más intenso. Murcia es uno de los pocos territorios del país que logró cifras positivas en el primer semestre del año, registrando un aumento en las matriculaciones del 6,2%, frente al descenso medio del 5,7%, y liderando el 'ranking' nacional por delante de Ceuta y Melilla (con un incremento del 5%) y de Madrid (que se anota un tímido aumento del 0,2%). El resto de comunidades autónomas registran valores negativos respecto al primer semestre de 2018, con batacazos de hasta el 17,5%, en el caso de La Rioja. A pesar de todo, la Región de Murcia no pudo esquivar en junio los efectos de la «crisis» que ya vive el sector -según reconoció esta semana Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de la patronal de fabricantes Anfac-, y registró un descenso en las matriculaciones del 5,5% respecto al mes de junio del año pasado. Eso sí, también fue la quinta comunidad con la caída más moderada, frente a la bajada media del 8,3%. ¿A qué se debe el mejor comportamiento de la Región de Murcia?

El presidente del Gremio Regional de Talleres de Reparación de Automóviles de la Región (Gretamur), José de la Cruz, cree que uno de los motivos por el que la Comunidad aguanta el tirón frente al resto del país hay que encontrarlo en las compañías que han surgido de 'rent a car', muchas de ellas al calor del aeropuerto de Corvera. Pero De la Cruz va más allá y liga el origen principal de estas cifras a las ventajas fiscales que ofrece algún que otro municipio de la Región a la hora de poner la alfombra roja a las grandes marcas, que matriculan en la Comunidad por el ahorro que supone el impuesto de circulación de las localidades murcianas, el conocido como 'sello'. «Los datos que nos sitúan a la cabeza son reales, pero también son engañosos», asegura De la Cruz. «El incremento viene derivado principalmente de las matriculaciones que se realizan en la Región a coches que después se venden por toda Europa», muchos de ellos destinados al mercado del 'renting'. De hecho, según De la Cruz, «una gran empresa ha matriculado de golpe 4.000 vehículos en un pueblo que no llega a los mil habitantes, pero que ofrece uno de los 'sellos' más bajos de España, y que a su vez se beneficia después de los impuestos que generan esos vehículos». Porque, según explica De la Cruz, no se puede matricular un coche en un lugar distinto a donde ese vehículo obtiene el 'sello', el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), lo que provoca que estos municipios arrojen un gran volumen de matriculaciones. Una práctica «habitual» en el sector, y al parecer completamente legal, que genera que algunas localidaes, «por ejemplo en Madrid, tengan una ratio de hasta cincuenta coches por habitante».

Las cifras, después de ser «depuradas» -es decir, sin contar con esa 'burbuja' de matriculaciones asociadas a las ventajas fiscales del 'sello' en los municipios de la Región-, según el presidente de Gretamur, «dan como resultado la misma caída para el sector de la Región de Murcia en junio que en el resto del país, en torno al 8%». Un bajón que se une a los descensos en las ventas que se acumulan en los últimos diez meses, lo que para José de la Cruz «no tiene razón de ser, porque la economía no ha caído tanto». Según los datos de la Dirección General de Tráfico, las ventas a particulares en la Región acumulan una caída de más del 16% en los primeros seis meses de 2019. Las matriculaciones a coches de empresa, casi un 15%. Sin «depurar», las matriculaciones de este tipo de vehículos crecieron 46,79%. A su vez, las matriculaciones a vehículos de alquiler aumentaron un 540% en el mismo periodo de tiempo. Dacia fue la marca más demandada por los particulares en la Región en el primer semestre, junto a Seat y Kia. También se matricularon de enero a junio un total de 29 eléctricos marca Tesla, 18 de ellos a particulares murcianos, aunque el mercado de los vehículos ecológicos no termina de despegar. De hecho, Tesla es la marca que mayor incremento experimentó en ventas en el primer semestre en comparación con el mismo periodo del año anterior: un abultado 1.700%.

La patronal cree que las cifras son «engañosas» y que la crisis del sector afecta a la Comunidad de igual forma

El presidente de Gretamur asegura que la situación es preocupante, pero también «puntual»

«Una gran empresa ha matriculado 4.000 coches en un pueblo que no llega a los mil vecinos», dice De la Cruz

«Desconcierto»

El descalabro en las ventas está provocado, a juicio de De la Cruz, «por el desconcierto que vive actualmente el consumidor (a raíz de las declaraciones relacionadas con el diésel y el insuficiente impulso de las administraciones públicas a los vehículos ecológicos), y por la incertidumbre que genera el panorama político actual. Mucha gente está esperando a que el próximo gobierno marque directrices y que pueda sacar adelante un plan de renovación de vehículos efectivo, que ahora mismo es lo más necesario», asegura De la Cruz.

Más de cuarenta años en el sector de la automoción acumula Antonio Nicolás, gerente de Ginés Huertas Cervantes, concesionario Seat en Murcia, quien cree que «no se puede meter miedo al consumidor. Esto hizo mucho daño y sigue haciéndolo». Así se refiere a la confusión generada hace unos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al diésel, «un combustible que ahora contamina menos que la gasolina, pero no se dice. Hubo un momento en el que los concesionarios solo teníamos diésel en 'stock', y la gente no lo quería porque pensaba que no se iba a poder circular».

Anfac considera que la tendencia bajista es «reversible» y tanto esta patronal como Faconauto (concesionarios) y Ganvam (talleres) piden que se forme un Gobierno cuanto antes para que «lance medidas y mensajes que devuelvan la tranquilidad al comprador»; por ejemplo, un plan de achatarramiento e incentivos a la compra de vehículos alternativos. «La Administración tiene la responsabilidad de impedir una caída libre del mercado», defiende por su parte Ana Sánchez, directora general de Ganvam.

José de la Cruz cree que la situación del sector «es preocupante», pero también confía en que sea «puntual» y que pueda cambiar cuando «se pueda conformar un gobierno estable en nuestro país». Eso sí, también advierte el presidente de Gretamur de que la caída que sufrirá el sector durante el próximo mes de agosto será «tremebunda», aún más tomando como referencia el mes de agosto del año pasado, cuando las matriculaciones de turismos y todoterrenos se dispararon en la Región y en todo el país con motivo de la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones WLTP, que motivó políticas comerciales beneficiosas para los consumidores por parte de las marcas y los concesionarios con el objetivo de acabar con sus 'stocks'.