La Región despide el invierno más seco desde hace 78 años Imagen de archivo de un huerto de limoneros seco. / Nacho García/ AGM Los periodos de días sin lluvias tenderán a aumentar en la franja del Mediterráneo, según las proyecciones del cambio climático MANUEL BUITRAGO Jueves, 21 marzo 2019, 01:56

La primavera ha tomado el relevo al invierno más seco vivido en la Región de Murcia en los últimos 78 años, de forma que si no lloviera más en el mes de marzo, este sería además el más seco de los últimos 79. El trimestre ha sido cálido, con una media de 10,5 grados. En el siglo XXI, este diciembre ha sido el quinto más seco, enero fue el más seco y febrero el segundo más seco, según explicó ayer el delegado territorial de Aemet, Juan Esteban Palenzuela.

Desde el 21 de enero hasta el pasado viernes se contabilizaron 56 días seguidos sin precipitaciones en el observatorio de Murcia, lo cual lo convirtió en el periodo invernal con mayor número de días secos de este siglo, dejando al margen los meses estivales que son muchos más largos en lo que se refiere a la ausencia de lluvias.

Este invierno, con una precipitación media de 9,7 litros por metro cuadrado, ha sido el más seco de toda la serie histórica desde hace 78 años . Térmicamente ha sido cálido, con una temperatura media de 10,5º y una anomalía de +0,8º respecto al valor medio. Al exponer el balance climatológico estacional, Juan Esteban Palenzuela manifestó que ha sido «el décimo invierno más cálido, junto al de los años 1987-1988, 1997-1998 y 2000-2001, de los últimos 78 inviernos, y el segundo más cálido del siglo XXI, junto al invierno 2000-2001 y por detrás de 2015-2016, con 11,4 grados de temperatura media».

La temperatura media entre diciembre y febrero fue de 16,8 grados, con un aumento de 1,9

La media de las temperaturas máximas de este trimestre, que comprende de diciembre de 2018 a febrero de 2019, fue de 16,8º, con una anomalía de +1,9º, la tercera más elevada desde 1941, detrás de los inviernos 1965-66 y 1994-95, con medias de 17,0 y 17,2º respectivamente, y la más alta del siglo XXI.

La media de las temperaturas mínimas fue de 4,1º, con una anomalía de -0,4º, la más baja de los últimos seis años (desde 2012, con 3,4ºC de media). El mes de diciembre fue muy cálido, enero fue normal y febrero cálido. El día con la temperatura media más alta del trimestre fue el 28 de febrero, y el de la temperatura media más baja, el 11 de enero. Durante este trimestre tan solo se ha observado un día de tormenta en la Región, el 2 de febrero .

¿Cuál es la evolución?

La Aemet cuenta con proyecciones sobre el cambio climático por comunidades autónomas que no son muy favorables para la Región de Murcia. Están basadas en diferentes modelos y muestran la evolución a lo largo del siglo XXI de los periodos secos. Se trata del número máximo de días consecutivos sin lluvias o con precipitaciones inferiores a 1 milímetro. Dichos modelos están asociados a los diferentes escenarios de emisiones contaminantes a la atmósfera que propician el calentamiento global. La evolución muestra, en términos generales, una tendencia al aumento progresivo de periodos de días secos.

Juan Esteban Palenzuela advierte, no obstante, sobre la gran incertidumbre que existe al ampliar los modelos climáticos. Indicó que en algunos estudios realizados, considerando todo el año y con series más largas, no se aprecia tendencia, y habría que repetir el análisis por estaciones. «Lo que debe quedar claro es que las proyecciones de cambio climático no son como las predicciones a varios días, por la gran incertidumbre que contienen, sobre todo en las variables relacionadas con la precipitación», señaló.