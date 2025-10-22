La Región de Murcia continúa entre las comunidades con mayor tasa de maltrato tras un nuevo repunte de las víctimas

La lacra de la violencia de género sigue golpeando con fuerza. La cifra de mujeres víctimas de maltrato en la Comunidad aumentó un 5% en ... el segundo trimestre del año, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Concretamente fueron 1845 las afectadas por un supuesto ataque físico o psicológico por parte de su pareja o expareja que fueron atendidas en los juzgados entre abril y junio. El número supone una media de veinte víctimas cada día y y un aumento de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra de víctimas continuó su escalada ascendente pese a que en el segundo trimestre de este año las denuncias se redujeron levemente. Los juzgados recibieron 1985 denuncias, un 5,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Con estos datos, la Región volvió a situarse como una de las comunidades más afectadas por el maltrato a las mujeres. Registró 23,6 casos de violencia de género por cada 10.000 féminas, la cuarta mayor tasa de todo el territorio nacional, solo superada por Canarias (33,7), Baleares (27,6) y Comunidad Valenciana (24). Los números que se barajan en la Comunidad se encuentran muy alejados de otros puntos del país, como Castilla y León y Galicia, con una tasa de 11,9 y 13,3 casos de violencia de género por cada 10.000 mujeres, respectivamente. La media nacional es de 19,2 casos.

A nivel nacional, el segundo trimestre del año también dejó también un nuevo aumento de la violencia machista. Los juzgados españoles recibieron la friolera de 51.897 denuncias por violencia de género, un 2,69% más que en el mismo periodo del año anterior. Este nuevo incremento viene a afianzar una tendencia que se va apreciando de forma continuada desde 2013, con la única salvedad del año 2020, en el que la situación de las víctimas de la violencia machista estuvo condicionada por la crisis sanitaria de la covid.