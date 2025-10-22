La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cartel contra la violencia de género en una manifestación del 8-M en Murcia. Guillermo Carrión / AGM

La Región de Murcia continúa entre las comunidades con mayor tasa de maltrato tras un nuevo repunte de las víctimas

Los juzgados murcianos registraron, entre abril y junio, 1985 denuncias de violencia de género, más de una veintena de media cada día, según revela el CGPJ

Alicia Negre

Alicia Negre

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:45

La lacra de la violencia de género sigue golpeando con fuerza. La cifra de mujeres víctimas de maltrato en la Comunidad aumentó un 5% en ... el segundo trimestre del año, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Concretamente fueron 1845 las afectadas por un supuesto ataque físico o psicológico por parte de su pareja o expareja que fueron atendidas en los juzgados entre abril y junio. El número supone una media de veinte víctimas cada día y y un aumento de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

