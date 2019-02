Somos Región afronta su primera crisis tras la dimisión del secretario general Garre, de pie, en la reunión de la dirección de Somos Región, anoche, con Jesús López sentado en el centro de la primera línea. / V. Vicéns José Gabriel Ruiz, mano derecha de Garre en la fundación del partido, renuncia al cargo por las profundas diferencias políticas entre ambos JULIÁN MOLLEJO Viernes, 22 febrero 2019, 03:13

Apenas un año después de su fundación y a pocos meses de su primera cita con las urnas, Somos Región se enfrenta a su primera gran crisis interna a causa de la dimisión del secretario general, José Gabriel Ruiz, impulsor y uno de los artífices del partido, además de mano derecha de su presidente, Alberto Garre.

La relación entre ambos, que arranca de su colaboración en el Gobierno regional del PP que presidió Garre, y en el que Ruiz fue su consejero de Presidencia, estalló el miércoles por la noche cuando el segundo le remitió una dura carta de dimisión en la que le expone al primero serios reproches sobre su forma de dirigir el partido.

En dicha carta, Ruiz se refiere a «discrepancias, que tú ya conoces, en materia de estrategia política, frentismo de ciertas declaraciones, idoneidad de algunas designaciones afectadas por cuestiones judiciales previas y asuntos de índole estatutario».

El partido designó anoche como nuevo 'número dos' a Jesús López Molina

La dirección del partido reaccionó con rapidez y en una reunión extraordinaria celebrada anoche acordó designar secretario general a Jesús López Molina, que hasta ahora ocupaba el puesto de vicesecretario general y también procede del PP, con el que fue concejal en Lorca.

En declaraciones a 'La Verdad', Ruiz resaltó que «la regeneración y el respeto a los estatutos no son negociables», pero reconoció que el detonante de su renuncia fue la posición del partido ante las elecciones generales del 28 de abril, en lo que coincide con Alberto Garre.

El presidente del partido explicó a este diario que el 12 de febrero el máximo órgano de dirección de Somos Región decidió proponer a José Gabriel Ruiz como su candidato al Congreso, a lo cual no se opuso el secretario general. Sin embargo, el pasado viernes, tras el anuncio de que las generales se celebrarían el 28 de abril, Ruiz, según Garre, le comunicó que, en su opinión, el partido no debía presentarse a no ser que fuera el propio Garre quien encabezara la lista. «Rechacé esa propuesta porque yo ya he anunciado mi candidatura a la presidencia de la Comunidad, y presentarme para luego renunciar a mi escaño sería un fraude de ley», explicó.

Próxima paternidad

Ruiz aduce motivos personales -anuncia en su carta que va a ser padre de una niña- y alega razones estratégicas para oponerse a que Somos Región concurra al 28-A, y critica que esta decisión no se adoptara en los órganos pertinentes. «Es un riesgo acometer tres elecciones en dos meses con los recursos que tenemos, y unos malos resultados en las generales podrían influir negativamente en las locales y autonómicas, que son para las que nos hemos estado preparando», indicó. Por ello, agrega, sugirió que, si se acordaba presentarse a las generales, Garre era el candidato con más posibilidades de éxito. En sus primeras declaraciones como secretario general, López recordó que el partido se creó para concurrir a todos los procesos electorales. «Nuestra intención es hacer una campaña sin crispación, sin insultos, con tranquilidad», señaló.

A pesar de su dimisión, Ruiz aseguró que sigue creyendo en el proyecto y que permanecerá como afiliado. Su renuncia se suma a las del escritor Jerónimo Tristante y el profesor José Belmonte, que también se apartaron del proyecto a causa de disensiones con la línea directiva.