Manuel Villoria: «La regeneración democrática que proclamaban PP y PSOE no existe, no se ha producido» DANIEL VIDAL Jueves, 28 febrero 2019, 03:55

El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria (Madrid, 1957) será uno de los ponentes encargados de perfilar '¿Qué es buen gobierno?'. Así se titula la mesa redonda organizada por el Consejo de la Transparencia y el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia (UMU), y que se celebrará mañana a partir de las 18.30 horas en el edificio Rector Sabater, en Ronda de Levante. Villoria, que también es directivo de Transparencia Internacional España, tratará de esbozar durante su intervención «cómo deberían ser las políticas de integridad contra la corrupción» de los gobiernos actuales y futuros.

-Políticas que, en muchos casos, brillan por su ausencia.

-Sí.

-Pero, ¿cómo deberían ser esas políticas?

-Políticas integrales en las que haya un análisis global de la situación política y económica, de todas las instituciones. Desde las empresas a los medios de comunicación, pasando por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es decir, hacer un análisis de todas las instituciones, de todos los pilares del sistema para ver cuáles son sus puntos débiles en materia de integridad y hacer una política global, dirigida a fortalecer todos los pilares del sistema. Si nos dedicamos a fortalecer diez o doce pilares, no se sostiene el edificio. Se trata de reforzarlos todos. En eso se basa una buena política de integridad.

-El informe de Transparencia Internacional de 2017 situaba a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor riesgo de que la corrupción se volviera sistémica. ¿Hemos mejorado algo en estos dos últimos años?

-No se puede decir que la corrupción en España sea sistémica. No tenemos niveles altos de sobornos en la administración pública. Las encuestas corroboran continuamente que los funcionarios no reciben sobornos. En ese aspecto, España tiene unos datos tan buenos como los de Alemania o Escandinavia. No tenemos ese problema, así que no creo que tengamos una corrupción sistémica. Lo que sí es cierto es que tenemos una percepción de la corrupción bastante alta, sobre todo aplicada a la vida política. En ese informe se reflejaba que un 94% de españoles creen que la corrupción está muy extendida en el sistema político y económico.

-¿Esa percepción de la corrupción acaba influyendo al votante a la hora de acudir a las urnas?

-Tradicionalmente no se ha notado mucho. Sobre todo en la época bipartidista y con la fidelidad de voto. A partir de la ruptura del bipartidismo se ha notado más, sobre todo en las elecciones locales y regionales, en las que hubo cambios importantes de gobierno en zonas donde la corrupción había sido notable. Ahora se ha repetido en Andalucía. Sí comenzó a haber castigo a la corrupción.

-La regeneración democrática que prácticamente todos los partidos enarbolaron hace unos años, ¿ha terminado por materializarse o se ha quedado en una simple declaración de intenciones?

-Mi opinión, basada además en los datos que yo tengo, es que la regeneración democrática, tanto la que proclamaba el PP como la que proclamó [Pedro] Sánchez, no existe. No se ha producido. Durante el Gobierno del PP se adoptaron una serie de medidas, cambios normativos importantes que deberían haber provocado una mejora institucional, pero muchas se dejaron sin implantar adecuadamente. ¿Esos cambios han tenido el impacto deseado? Por ahora no terminan de verse. No digo que tengan un impacto negativo, pero el impacto positivo todavía falta por verse. De todas maneras, la preocupación por el desarrollo de estas normativas, por la transparencia, desde 2013 en adelante bajó cuando el PP pensó que la corrupción ya no le castigaba. Se equivocaron de estrategia. El 'caso Gürtel' llevó a la moción de censura, que fue bien acogida en principio por la ciudadanía. El PSOE, por su parte, no ha hecho absolutamente nada después.

-La moción de censura fue una prueba de que la corrupción también pasa factura política.

-Claro, claro que pasa. Y también pasó factura al Partido Popular en las elecciones previas, cuando perdió la mayoría absoluta y pasó a una situación de minoría, que luego desembocó en la moción de censura.

«Algo habrá»

-¿Por qué parece haberse terminado el debate sobre la corrupción de unos meses a esta parte?

-El debate sobre la corrupción acaba en el momento en el que hay una moción de censura que sanciona y castiga al PP con la pérdida del gobierno. Seguir acusándole de corrupción no tiene mucho sentido; ya ha perdido el gobierno. Y el nuevo gobierno no ha tenido tiempo de corromperse, al menos que hayamos visto. Ya veremos dentro de algún tiempo si ha habido algún caso, que seguro que alguna cosa habrá.

-De todas maneras, no parece que la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática vayan a ser temas de debate en estos meses de campaña electoral.

-No, no. El tema será Cataluña. No creo que se hable de la corrupción en esta campaña electoral.

-Ni siquiera de la corrupción en Cataluña.

-No, no. Tampoco será el tema.