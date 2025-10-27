Los regantes del Trasvase abren otro frente para que la UE aplace el cierre de pozos

La defensa del Trasvase y de los pozos se superponen. Los regantes quieren torcer el brazo de la Unión Europea para que conceda una ... nueva moratoria que impida el cierre de acuíferos sobreexplotados a partir de 2027. En esta ocasión, no están solos en este objetivo, ya que el propio Gobierno de la nación está trabajando para que se establezca un periodo transitorio, un objetivo que también es compartido por otros países, puesto que es un problema que afecta a todo el continente. A la espera del pronunciamiento de Bruselas, el Sindicato de Regantes del Trasvase se ha movilizado porque se juega mucho en este envite, máxime al ver recortadas las transferencias del Tajo.

La sentencia del Tribunal Supremo que tumba el recurso del Gobierno regional contra la subida del caudal ecológico del Tajo –como hizo con otros anteriores– apunta a que el recorte del Trasvase es imparable en este ciclo de planificación. El Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) sin embargo no se da por vencido, al tiempo que incrementa la presión para evitar las restricciones en los acuíferos.

El Ministerio no solo trata de suplir con agua desalada el recorte del Trasvase, también ofrece desalación a cambio del cierre de pozos. Es lo que tienen que hacer las comunidades de regantes vinculadas al Trasvase si quieren disponer de los nuevos recursos de las desaladoras. La medida se está aplicando desde hace dos años con las asignaciones de la planta de Torrevieja. También lo ha hecho con la de Águilas, y posteriormente lo hará en Valdelentisco. Como dijo el presidente de la CHS, Mario Urrea, se pretende compensar un agua por otra. Estima que de los 200 hectómetros que dejarán de extraerse a partir de 2027, unos 130 se podrán permutar con desalación. Con este fin se han proyectado las dos nuevas desaladoras de Torrevieja y Águilas, con una capacidad conjunta de 150 hm3 al año. En el Miteco y la CHS asumen que no llegarán a tiempo para acompasar estas fábricas de agua con el recorte del Trasvase, pero consideran que hay que empezar cuanto antes.

El Miteco también busca que Bruselas aplique una moratoria, y mantiene la medida de clausurar pozos a cambio de desaladoras

Urrea matizó que Bruselas podría conceder ese periodo transitorio si viera que se están adoptando medidas y construyendo desaladoras para suplir la reducción de los bombeos. Dicha prórroga, de aprobarse, no afectaría por igual a todos los acuíferos.

El primer acto para abordar los retos que plantea el uso de las aguas subterráneas en la Región de Murcia, Alicante y Almería tendrá lugar el 11 de noviembre en Lorca, en una asamblea abierta convocada por el Scrats, a la que se espera que acudan representantes de otras cuencas hidrográficas. La asamblea tendrá carácter reivindicativo y en ella se darán a conocer las medidas que llevarán a cabo los regantes, quienes llevan más de un año exigiendo una moratoria, indica el presidente del Scrats, Lucas Jiménez. El profesor de la Universidad de Salamanca José Luis Molina presentará un estudio que hizo sobre los acuíferos de la cuenca del Segura, a la vez que se analizarán las alegaciones del Sindicato al próximo plan de cuenca del Segura 2028-2033.

Los regantes alegan que las estimaciones sobre las masas subterráneas son escasas y desfasadas, y piden nuevos informes

En este foro se detallarán las acciones que prevén realizar los regantes «para hacer frente a un recorte drástico de las extracciones evitando así la aparición de repercusiones socioeconómicas inasumibles para nuestra agricultura». El Scrats quiere conformar una grupo de presión para que la UE aplique esa moratoria, y al mismo tiempo para que se tomen medidas que permitan conocer el estado real de los acuíferos antes de reducir las extracciones subterráneas, que debería hacerse con la «máxima cautela».

Las alegaciones del Sindicato de Regantes consideran que deben corregirse «las incertidumbres asociadas a las aguas subterráneas», en relación a las estimaciones de las recargas, las reservas y las explotación de los bombeos. Solicita para estos tres parámetros estudios específicos y actualizados. También cree necesarios informes más exactos sobre el estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua. En el primer caso señala que el comportamiento hidrodinámico de los acuíferos que aparece en la documentación oficial de planificación hidrológica «es una aproximación muy grosera que compromete la gestión precisa y rigurosa de dichos acuíferos». Añade que la estimación del estado químico se basa en una red de control «que también resulta escasa».

Sobreexplotación

Según la CHS, 40 de las 63 masas de agua de la cuenca del Segura están sobreexplotadas, y un tercio de los recursos no alcanzan todavía el buen estado ecológico. Se considera que más de la mitad de los acuíferos están esquilmados. Con estas aguas se irrigan unas 60.000 hectáreas, la quinta parte de la superficie regable. La UE ya concedió una moratoria hasta el 2027 para el cierre de esos pozos, que ahora se quiere prorrogar, aunque existe un fuerte rechazo de organizaciones ecologistas en contra de una nueva moratoria, las cuales y alertaron en el año 2019 de la propuesta de la mayoría de países de la UE para establecer un periodo transitorio.

Afectados del Levante y de otras cuencas acudirán al primer foro reivindicativo sobre los retos de las aguas subterráneas

El Sindicato de Regantes destaca que en el corto plazo la agricultura del Levante «se verá afectada por las limitaciones impuestas tanto en el sistema de explotación del Trasvase como en los aprovechamientos vinculados a las masas de aguas subterráneas». Añade que el conocimiento y la gestión de los acuíferos de la demarcación «tienen un déficit muy importante y a medida que se acerca el plazo del cumplimiento del buen estado de esas masas la inquietud aumenta exponencialmente. Dicho malestar está ocasionado por la incertidumbre en las medidas que tomará el organismo de cuenca para cumplir la normativa vigente».