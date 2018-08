Los regantes lamentan que se esté imponiendo la «corriente antitrasvase» El presidente del Sindicato Central cree que el desembalse de agosto se ajusta a la normativa y que se repetirá en septiembre EP MURCIA. Jueves, 16 agosto 2018, 07:19

El presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, lamenta «la corriente antitrasvase Tajo-Segura» que se ha generado y asegura, en este sentido, que la sociedad castellano-manchega «nos ha sabido ganar la batalla mediática, no la guerra, más allá de nuestras fronteras». Al final, enfatiza, «queda como si el trasvase es algo que va a parar a unos 'Piratas del Caribe' en el Levante».

Aunque «siempre estamos a tiempo, esa batalla la tenemos difícil, por cuanto el peso de la dialéctica regionalista tiene mucho calado en el país, troceándolo en pos de intereses electorales y alejando posibilidades de proyectos de interés supraregional», denuncia el presidente de los regantes. Por ello, considera que «de una vez por todas» hay que abandonar «o evitar caer en el catetismo regionalista en el que hemos vivido toda la vida en este país en temas de agua».

«Debemos intentar no contagiarnos con lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha», subraya Lucas Jiménez. «Todos tenemos que decir lo mismo para poder convencer fuera; no estamos haciendo nada negativo para los intereses nacionales, estamos trabajando con el agua de una manera que no se hace en buena parte del país. No puede ser que, con esas bases, no logremos conectar con el resto de la sociedad española y perdamos un batalla de ese tipo», enfatizó.

Según Lucas Jiménez, «la base está en que no hemos funcionado de manera unánime en estas regiones y que nos hemos dedicado a enfrentarnos unos con otros», cuando el quid de la cuestión es que en España «hay un gran agujero negro en temas de agua, que es el Levante y la cuenca del Segura, que hay que resolver».

Para ello, defiende, «todos los actores de estas regiones tenemos que marcar el mismo paso. Si no es así, estamos condenados, de nuevo, al fracaso». Lucas Jiménez asegura que es pronto para saber si realmente el Trasvase Tajo-Segura peligra con el Gobierno socialista. «Hay que ver cómo se desarrolla todo, es pronto para opinar», aunque, a su juicio, lo que está claro es que «el trasvase, desde que se inició, está sometido a muchas tensiones».

La cantidad «lógica»

El desembalse del Tajo al Segura aprobado por el Ministerio para el mes de agosto fue «normal» y «a falta de que se tengan en cuenta las batimetrías, estamos en nivel 3, lo que marca hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos, y dadas las existencias en Entrepeñas y Buendía, lo lógico es que esa cantidad fuera la aprobada».

Además, el presidente del Scrats se muestra convencido de que habrá trasvase en septiembre, ya que «seguimos estando en nivel 3 y muy alejados del nivel 4, y entramos en los meses en los que pueden caer algunas lluvias y subir las aportaciones», por lo que «no me cabe la menor duda que con el mismo criterio que se aprobó el de agosto, debe aprobarse el de septiembre».