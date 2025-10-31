La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Comisión de Gobierno de Proexport, este viernes, en Murcia. Javier Carrión / AGM

Los regantes exigen que la moratoria al cierre de pozos se blinde con una ley

El presidente del Scrats teme «el fin del regadío» con las reglas de explotación previstas para el Trasvase si los embalses de cabecera del Tajo tuvieran «dos o tres años malos de aportaciones»

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:32

Comenta

No vale solo con una posible moratoria en 2027 al recorte previsto en las aguas subterráneas que se emplean en la agricultura regional. Los regantes ... del Trasvase Tajo-Segura quieren más seguridad jurídica y reclaman al Gobierno central que se apruebe una norma de igual rango o superior al real decreto que fija a día de hoy una reducción de los bombeos en los acuíferos sobreexplotados. «Nos dejaría muy tranquilos», dijo el presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats), Lucas Jiménez, este viernes antes de participar en la Comisión de Gobierno de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport).

