Los regantes estudian denunciar ante la UE la mala depuración del Tajo El presidente del Scrats advierte de que Madrid y Castilla-La Mancha no pueden 'limpiar' sus aguas residuales aumentando el caudal ambiental del río, y a costa del Trasvase MANUEL BUITRAGO Viernes, 9 noviembre 2018, 07:16

Los regantes del Trasvase no descartan denunciar ante las autoridades y organismos de la Unión Europea la escasa y deficiente depuración de las aguas residuales de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha que vierten al río Tajo y sus afluentes, principalmente en la zona de Aranjuez y Toledo. El presidente del Sindicato de Regantes, Lucr de Fomento de Castilla-La Mancha y el secretario de Estado de Medio Ambiente, donde la primera planteó el incremento de los caudales ambientales y de la reserva no trasvasable en la cabecera del Tajo hasta los 800 hectómetros.

Jiménez quiere saber por boca de Hugo Morán si está dispuesto a estudiar la elevación de la línea no trasvasable, como anunció la consejera. Se mostró partidario del buen estado de las masas de agua, aunque apuntó que no puede hacerse a base de aumentar los desembalses desde Entrepeñas y Buendía. Recordó que la ley obliga a depurar las aguas residuales urbanas, pero no a diluir la suciedad a base de aumentar el caudal natural del río. «No aceptaremos que en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha se pretenda depurar a base de diluir la suciedad con agua limpia. Si es necesario, iremos a la Unión Europea y denunciaremos que se está incumpliendo la normativa sobre depuración».

Page, Dios y el agua

El consejero manchegon de Agricultura sostiene que necesitan más agua para producir tomates

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró ayer los «gestos evidentes» del Gobierno central para que la futura Ley de Cambio Climático pueda «producir el mayor cambio en la gestión del agua de toda la democracia». Dijo ser consciente de que «va a costar mucho que el agua vuelva a su cauce, donde la puso la naturaleza, donde la puso Dios, que es en el Tajo», recordando que este asunto afecta a toda su comunidad autónoma.

El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, reclamó hacer uso del agua que transcurre por su región para generar desarrollo y poder incrementar el número de hectáreas de productos tan rentables para los agricultores como el del tomate, donde actualmente se cuenta con 1.100 hectáreas de cultivo. Indicó que su territorio posee las condiciones agronómicas y climatológicas adecuadas para contar «con todos los cultivos», pero que el agua sigue siendo un «factor limitante» para el desarrollo de su región y para el sector agroalimentario.

El consejero murciano de Agua y Agricultura, Miguel Ángel del Amor, lamentó que el PSOE pretenda cumplir, como parece, su «profecía» de «acabar con el trasvase Tajo-Segura. No saben cómo y están buscando fantasmas del pasado». Añadió que ahora «hablan de aumentar unos caudales ecológicos y dicen que se incumplen, cuando sabemos que se cumplen y en exceso», manifestó al ser preguntado por la reunión de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.