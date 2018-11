Scrats: «Es el ataque más virulento contra el Trasvase» El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, este miércoles. / Nacho García / AGM El Sindicato estudia acciones legales frente al Ministerio, al que acusa de mentiroso, y prepara movilizaciones por el 'trasvase cero' MANUEL BUITRAGO Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:57

«Es el ataque más virulento contra el Trasvase Tajo-Segura por parte de la Comisión de Explotación. Me siento humillado en mi murcianía, y como representante de Alicante y Almería», ha dicho esta mañana el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, tras la reunión de la Junta de Gobierno del Sindicato, cuyos miembros expresaron su indignación por el 'trasvase cero' para regar. Los dirigentes de las principales comunidades de regantes del Campo de Cartagena, Lorca y Elche, criticaron que el Ministerio se escude en una avería del canal que no existe. Solicitaron a la ministra que rectifique. «»O es un error, o existe una estrategia clara para acabar con el Trasvase. Si esto último es así, que la ministra lo diga de una forma clara, y no a base de mentiras».

Los regantes del Trasvase estudian emprender acciones legales contra responsables del Ministerio de Transición Ecológica por no enviar agua del Tajo para los regadíos del Segura en noviembre y diciembre, pese a que hay más de 585 hectómetros almacenados. Asimismo, quieren identificar a los funcionarios y altos cargos que están retrasando los estudios sobre la batimetría de los embalses de Entrepeñas y Buendía, por si estuvieran prevaricando. Unido a esto, el Sindicato de Regantes del Trasvase reunirá el lunes al Círculo por el Agua de Murcia, Alicante para adoptar medidas de presión y posibles movilizaciones.

Los regantes recalaron que el director técnico de la Confederación votó ayer en contra del trasvase cero y a favor del envío de 20 hectómetros para beber y regar, en vez de solo 7,5 para los usos urbanos. Sobre esta base, dijeron no entender que la CHS pidiera agua y que el Ministerio se excusara en unos supuestos daños en el canal a su paso por el Campo de Cartagena. De existir tales averías, la propia CHS lo habría advertido en la reunión de ayer. Lucas Jiménez, Manuel Martínez, Juan Marín y Javier Berenguer, dirigentes del Scrats en el Campo de Cartagena, Lorca y Elche, recordaron que existe un informe técnico que garantiza los trasvases al menos hasta enero. «Estuvimos 11 meses callados y sin trasvases para que se cumpliera la ley, y ahora pedimos que se cumpla también con las reservas que hay en la cabecera del Tajo, con casi 200 hectómetros de excedentes», dijo Berenguer.

Por su parte, Juan Marín, criticó que se tenga que «condenar» al resto de comunidades de regantes, casi 80, a quedarse sin agua». «Es otra piedra para tratar de cargarse el Trasvase».

Lucas Jiménez hizo un llamamiento al PSOE de Murcia y Comunidad Valenciana para que actúen, a la vez que pidió a la ministra que rectifique. Solicitará al presidente de la CHS, Mario Urrea, que le indique dónde están los daños del canal, de qué tipo de obras piensa hacer y su duración ya que, insistió, todo «es un invento burdo para no mandar agua». Recordó que los regantes del Trasvase realizan riego localizado al margen de que llueva o no.

Criticó la postura «del presidente Ni Ni de Castilla-La Mancha, que no quiere mandar agua ni que recibamos exenciones». Le reprochó su doble lenguaje, ya que su comunidad está recibiendo más de 300.000 euros al mes de los bolsillos de los usuarios del Segura.