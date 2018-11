Los regantes acudirán a los tribunales ante la «burda maniobra» del 'trasvase cero'

Los regantes del Trasvase se plantean ir a los juzgados y echarse a la calle por lo que consideran «un engaño y una mentira» del Ministerio de Transición Ecológica, cuya decisión de no enviar agua para regar este mes, y probablemente el siguiente, por supuestos daños en el acueducto quedó ayer cuestionada, incluso por la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El canal del Postrasvase seguía operativo, mientras que la CHS admitió que aún no tiene detalles de los desperfectos que habrían inutilizado el acueducto en el Campo de Cartagena. Los regantes dijeron que tienen cada vez menos dudas de que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende cerrar el acueducto, y que ha empezado a hacerlo con «una maniobra burda»; y subiendo la reserva no trasvasable a los 600 hectómetros por la puerta de atrás .

Acusaron al Ministerio de «mentir» y de cometer «el ataque más virulento llevado a cabo contra esta magna infraestructura que produce beneficios para todo el país». Piensan emprender acciones judiciales por falsedad y prevaricación contra cargos del Ministerio. La CHS reconoció, asimismo, que su director técnico pidió que se trasvasaran 20 hectómetros para abastecimientos y regadíos, lo cual socava la postura del Ministerio de no enviar agua del Tajo para regar, pese a que hay 590 hectómetros en la cabecera del Tajo.

Indignación doble

La indignación del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) fue doble, ya que esperaba todo lo contrario de la Comisión de Explotación: trasvases para regar asegurados hasta enero, a razón de 20 hectómetros por mes para todos los usos, según el informe técnico de octubre de la propia Comisión, que fue firmado incluso por la ministra Teresa Ribera. De ese volumen mensual, acorde con las reservas disponibles, a los regadíos les corresponde 12,5 hectómetros en origen. En lugar de eso, recibieron el primer 'trasvase cero' del Gobierno de Pedro Sánchez por unos motivos que consideran «peregrinos y falsos», recalcó ayer por la mañana el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, acompañado por los dirigentes de las principales comunidades de regantes del Campo de Cartagena, Lorca y Elche, Manuel Martínez, Juan Marín y Javier Berenguer. La Comisión propuso derivar solo 7,5 hectómetros para atender los abastecimientos.

Algunas claves La ministra aún puede rectificar «La ministra tiene la oportunidad de corregir ese error, dado que el informe de la Comisión no es vinculante», recordó el presidente del Scrats. Para que la propuesta de la Comisión sea efectiva, debe mediar una orden de la ministra en el BOE. En el Nivel 3, Teresa Ribera tiene margen para bajar del máximo de 20 hectómetros mensuales. En el informe técnico que avaló la ministra se garantizaban trasvases para regar, al menos hasta enero. Se podría trasvasar doble en diciembre Si el día 1 de diciembre hay 605 hectómetros en la cabecera del Tajo, la ley obligará a trasvasar 38 hectómetros. Sin que el Ministerio pueda evitarlo. Ayer había 590, y entra agua a razón de 1,5 hectómetros por día. En enero, también se podrán trasvasar 38 hectómetros si el día 1 hay 602 almacenados. La duda es el tiempo que el Ministerio tenga cerrado el canal y la duración de las obras, que dijo que será de dos meses. A veces se cierra el acueducto días o semanas para realizar reparaciones y mantenimiento, aprovechando el invierno, aunque en esta ocasión se apela a unos desperfectos en un tramo, achacados a las lluvias, que los regantes niegan y que la CHS no precisa. Menos mezcla con el agua desalada Los regantes advirtieron ayer de que el Ministerio actúa contra su propia política de fomentar la desalación, ya que este mes priva al embalse de La Pedrera de recursos del Trasvase. Está situado en la Vega Baja, antes de la supuesta zona de rotura del acueducto. Las aguas del Tajo se emplean para mezclarlas con las de la desalinizadora de Torrevieja, lo cual permite reducir su coste y rebajar la concentración de boro. Una foto con Page que levantó recelos La fotografía de la ministra junto al presidente de Castilla-La Mancha firmando un convenio en Puertollano para el impulso económico de las comarcas mineras, el mismo día que se reunió la Comisión, aumentó el recelo de los regantes del Trasvase.

Los regantes exigen a la ministra Teresa Ribera que rectifique y no descartan reclamar su dimisión. Por la tarde, la Junta de Gobierno en pleno rechazó que esté roto el canal en Cartagena, a la vez que acordó exigir al Ministerio que identifique a los responsables de esta «falsedad», para emprender acciones judiciales. Solicitará el informe técnico en el que supuestamente se ha basado la Comisión de Explotación para decir que está inutilizado el canal. Igualmente, quieren localizar al responsable ministerial que haya retrasado la actualización del volumen de los embalses de Entrepeñas y Buendía, para barajar si lo denuncian por supuesta prevaricación. Recordaron que la batrimetría realizada por la propia Confederación Hidrografica del Tajo demuestra que hay más agua almacenada. «Si se hubiera actualizado, estaríamos cerca del nivel 2, para trasvasar 38 hectómetros por mes», apuntaron.

Medidas de protesta

También exigirán que la Comisión de Explotación se reúna, según dice la ley, los primeros días del mes para evitar situaciones como la actual. Las movilizaciones y medidas de protesta se decidirán el lunes, cuando se reúna el Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería.

«Me siento humillado en mi murcianía, y también como representante de Alicante y Almería», dijo Lucas Jiménez, quien solicitó a la ministra que rectifique. «O se trata de un error manifiesto basado en el desconocimiento más absoluto, o existe una estrategia clara para acabar con el Trasvase. Si esto último es así, que la ministra lo diga de una forma clara, y no a base de mentiras». Hizo un llamamiento al PSOE de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana para que actúe ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Solicitará al presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea, que le indique dónde están los daños del canal, qué tipo de obras piensan realizar y su duración, ya que, insistió, «todo es un invento burdo para no mandar agua».

«Como el gasoil»

Lucas Jiménez se preguntó si la ministra «ha resuelto poner fin a la moratoria del Trasvase, 19 años antes de la moratoria al gasoil».

Criticó la postura «del presidente 'nini' de Castilla-La Mancha», en referencia a Emiliano García-Page, «que siempre dice ni agua ni exenciones para el Levante». «Es posible que García-Page haya descubierto la gallina de los huevos de oro, es decir, no envían agua, tiene contento a su electorado, pero su Comunidad cobra 375.000 euros mensuales procedentes del bolsillo de los usuarios del Trasvase».