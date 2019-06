Lucas Jiménez: «El regadío levantino es paradigma en el uso responsable del agua» Lucas Jiménez. / nacho garcía Presidente del Scrats S. T. MURCIA Jueves, 20 junio 2019, 01:03

-¿Cómo valora el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura la posición privilegiada del sector agrario murciano a nivel internacional?

-Tratándose de una agricultura incrustada en la Cuenca del Segura, con un déficit endémico de agua, con unos costes -proporcionalmente desorbitados comparativamente hablando- valoramos como de auténtico milagro el desarrollo de esta agricultura e industria agroalimentaria. El regadío levantino amén de ser la principal barrera contra la desertificación en el sureste, se ha empeñado -a fuerza de escasez y coste del recurso- en ser paradigma de aprovechamiento responsable, sostenible del recurso agua. Sostenibilidad, economía circular y profesionalidad se dan la mano cuando hablamos del sector agrario levantino. Ver o pretender hacer ver otra cosa es un ejercicio de demagogia irresponsable.

-¿De qué factores depende el buen desarrollo o la buena marcha del sector y su consolidación en los mercados externos?

-El sector precisa seguridad por un lado en la disponibilidad de recursos, seguridad que se ha de trasmitir al gran consumidor europeo. Y por otro lado, costes apropiados que no lastren el buen hacer de los agricultores en beneficio de otros competidores. Me explico, está claro que el objetivo -hace años- del regadío murciano pasa por la calidad, por un sello heterogéneo y diverso cuyo denominador común es la tranquilidad del consumidor. El consumidor sabe que el producto que se lleva a la boca tiene todas las garantías de trazabilidad, cosa que no ocurre en muchos casos, con los de otros países competidores. Si cargamos demasiado con costes injustos -el del agua para estas regiones lo es- el resultado final de un producto inmejorable, al que habrá que repercutírselos, la balanza de la decisión del consumidor se inclinará hacia otros productos de menor calidad, pero mejor precio.

-¿Hasta qué punto es consciente la propia Europa de la necesidad real que existe en cuanto a la falta de agua que hay en el sureste español?

-Estoy de acuerdo en que hay que concienciar a Europa de que si pretende seguir consumiendo, con seguridad, productos de calidad, provenientes de un Estado miembro, han de apostar por tolerar medidas que permitan corregir los desequilibrios tanto hídricos como de costes que se producen en España y en otros estados de la Unión. Esto último, implementar estas medidas, corresponde en última instancia al Estado español.