El refugio de un imputado tras la 'puerta giratoria' Manuel Alfonso Guerrero. / v. v. Manuel Alfonso Guerrero pasó en siete meses de directivo del 061 a trabajar para una adjudicataria de transporte sanitario. El ex alto cargo del Gobierno regional está a punto de sentarse en el banquillo por 'Novo Carthago', su última causa pendiente tras su absolución en 'Zerrichera' JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Miércoles, 20 marzo 2019, 12:23

Manuel Alfonso Guerrero fue un hombre clave de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel durante la etapa dorada del ladrillo. Estrecho colaborador del entonces consejero Joaquín Bascuñana, su paso por la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, entre 2003 y 2007, le hizo jugar un papel destacado en procesos de recalificación de terrenos protegidos. La Región parecía disparada hacia un futuro de vino, rosas y 'resort', pero tras los fuegos artificiales llegó no solo el estallido de la burbuja, sino también la acción de la Justicia. Guerrero pasó a estar imputado nada menos que en tres causas: 'Zerrichera' en Águilas, 'Roblecillo' en Caravaca de la Cruz y 'Novo Carthago' en Cartagena.

En los tres casos se investigaba si se burló la ley para construir viviendas y campos de golf en terrenos en principio no urbanizables por su valor ecológico. Antes de que los jueces y la Fiscalía empezasen a cercarle, Guerrero ya había abandonado la Consejería para recalar en la Gerencia de Urbanismo de Lorca, apadrinado por el entonces alcalde, Francisco Jódar. Seguía, sin embargo, gestionando una materia que en aquel momento empezaba a quemar. En 2012, Manuel Alfonso Guerrero fue fichado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) y nombrado director de gestión del 061. Allí permaneció hasta finales de noviembre de 2014, cuando dimitió forzado por el entonces presidente, Alberto Garre, quien había convertido la presencia de imputados en la Comunidad en una línea roja.

A partir de ese momento, Guerrero desapareció por completo del foco. Los procesos judiciales siguieron su curso, y el ex alto cargo del Gobierno se liberó del 'caso Roblecillo' al ser archivado por la juez, que no apreció prevaricación. Casi al mismo tiempo, resultó absuelto en 'Zerrichera' por una cuestión de forma: su antiguo superior, Joaquín Bascuñana, no había sido citado a declarar, lo que impedía valorar la culpabilidad o no de su subordinado. A Guerrero le queda, sin embargo, una última causa pendiente. En breve se sentará en el banquillo por 'Novo Carthago', donde se enfrenta a seis años y seis meses de inhabilitación por una presunta prevaricación en calidad de partícipe necesario.

Su salario es el más alto de la empresa de ambulancias Martínez Robles, que no aclara sus funciones

Pero, ¿dónde ha estado Manuel Alfonso Guerrero desde que a finales de 2014 fue invitado a dimitir en el 061? La respuesta ha salido a la luz con el reciente macroconcurso de transporte sanitario convocado por el Servicio Murciano de Salud. Como requisito necesario para poder calcular el coste del servicio, las empresas que optan a la suculenta adjudicación, de 304 millones de euros en total, han tenido que publicar su listado de nóminas. En un primer momento, el trámite no se llevó a cabo de forma correcta. La impugnación de una de las sociedades obligó a iniciar de cero la licitación a finales del pasado mes de diciembre. Finalmente, los listados se han publicado tal y como marcan los pliegos y, de esa documentación, se desprende que el ex alto cargo del 061 fue contratado por la empresa de ambulancias Martínez Robles -una de las principales adjudicatarias del transporte sanitario en la Región- el 1 de junio de 2015, apenas siete meses después de su dimisión.

62.137 euros brutos

Su salario, de 62.137 euros brutos anuales, es el más alto de todos los que figuran en el listado aportado por Martínez Robles. Cobra, en concreto, 21.396 euros más que los directores de área de la empresa. No figura, sin embargo, cuáles son sus funciones, al contrario de lo que ocurre con el resto de empleados. En su caso, solo se especifica que está contratado como «titulado superior». El dueño de la empresa asegura a 'La Verdad' que realiza, como licenciado en Derecho, todas las labores que se le asignan, y que su disponibilidad es plena y sin horarios. «Si le necesito a las siete de la mañana, le llamo», explica Martínez Robles. «Le contraté porque estaba en paro», añade.

'La Verdad' ha tratado de ponerse en contacto con Manuel Alfonso Guerrero a través de la empresa, sin resultado. El caso de este exdirectivo es un claro ejemplo de 'puerta giratoria', aunque la fuentes jurídicas consultadas no aprecian que este fichaje incurra en algún tipo de ilegalidad. Durante el tiempo en que Guerrero se encargó de la gestión del 061 no constan procesos de adjudicación de los que se beneficiase Martínez Robles, aunque sí había un contrato en vigor que el SMS fue prorrogando. Fuentes del Servicio Murciano de Salud señalan que «no fue un cargo de gobierno, sino un puesto con rango de gestión, por lo que no se le aplica incompatibilidad». En realidad, el Código de Buenas Prácticas vigente en la Comunidad, que fue aprobado en 2012, ni siquiera aborda el problema de las 'puertas giratorias'.