Referentes del ámbito empresarial, científico y académico componen el jurado de la tercera edición de los Premios Fundación Isaac Peral La gala de entrega se celebrará el próximo 23 de octubre en el Espacio Cuarentaytrés de Cartagena

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:54 Comenta Compartir

La Fundación Isaac Peral (FIP) ha anunciado los miembros del jurado que evaluarán las candidaturas de la III Edición de los Premios Fundación Isaac Peral a la Industria Regional, unos galardones que reconocen el impulso, la innovación y la excelencia de personas, organizaciones y empresas que contribuyen decisivamente al desarrollo industrial, científico y tecnológico de la Región de Murcia.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 23 de octubre, a las 19.30 horas, en el Espacio Cuarentaytrés (Cartagena), en una gala abierta al ecosistema industrial, empresarial, académico y científico regional.

Este año, como novedad, la Fundación entregará también un Premio Honorífico Fundación Isaac Peral a una personalidad u organización de especial relevancia por su aportación al desarrollo tecnológico e industrial a lo largo de toda su trayectoria.

Un jurado con visión multisectorial y compromiso con la excelencia

La Fundación ha conformado un jurado con perfiles diversos que representan las principales áreas implicadas en el impulso de la industria regional: universidad, centros de investigación, banca, instituciones, asociaciones empresariales y empresas de referencia. Estos son los miembros del jurado de esta edición:

-Ignacio Conesa, Patrono de la Fundación Isaac Peral y Miembro del Consejo de Administración de Zamora Company.

-Alfonso Corbalán, Presidente de la Fundación Isaac Peral y CEO de Hidroconta.

-María Ángeles Esteban, Catedrática de Biología Celular y Secretaria del Departamento de Biología Celular e Histología (UMU).

-Nabil Khayyat, Exjefe de la División de Promoción y Coordinación del CDTI.

-Mathieu Kessler, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena.

-Juan Jesús Lozano, Director Región de Murcia en CaixaBank.

-José Luis Marcos, Vicesecretario General de CROEM.

-Salvador Marín, Presidente de la European Federation Accountants and Auditors for SMEs.

-Juan Luis Pedreño, Portavoz de Inteligencia Artificial en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso.

-Yolanda Torres, Vicepresidenta de la Fundación Isaac Peral y Vicepresidenta de M. Torres Diseños Industriales.

-Bartolomé Viudez, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia y Consejero Vicepresidente de CAJAMAR.

Cuatro categorías

Las empresas, investigadores, profesionales y organizaciones interesadas en participar pueden presentar su candidatura hasta el próximo 26 de septiembre de 2025 a través de la web oficial: Premios Fundación Isaac Peral 2025

Las cuatro categorías a concurso son:

-Premio Fundación Isaac Peral – 'Manuel Torres' al Proyecto Innovador del Año en la Industria: Reconoce proyectos que representen una mejora disruptiva en los procesos industriales o modelos de negocio, y que supongan un avance significativo en eficiencia, sostenibilidad, competitividad o transformación digital dentro del sector industrial.

-Premio Fundación Isaac Peral a la Trayectoria Empresarial: Distingue a empresas o personalidades que, a lo largo de su vida profesional, hayan contribuido de forma destacada al desarrollo del tejido industrial de la Región, apostando por la innovación, la sostenibilidad, el empleo, la digitalización y la apertura internacional.

-Premio Fundación Isaac Peral al Mejor Proyecto de Investigación o Trayectoria Investigadora: Premia a personas investigadoras, grupos o centros cuya actividad esté orientada a la transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico aplicado a la industria, tanto desde la universidad y los centros tecnológicos como desde el ámbito privado.

-Premio Fundación Isaac Peral a la Empresa del Año: Reconoce a la empresa que haya tenido un impacto destacado durante el último año en términos de innovación, sostenibilidad, crecimiento, digitalización, generación de empleo o internacionalización dentro del sector industrial regional.

Un reconocimiento que impulsa el futuro industrial

Con estos galardones, la Fundación Isaac Peral quiere proyectar el talento industrial de la Región de Murcia, sensibilizar sobre la importancia de la innovación y el conocimiento como motores de desarrollo, y reconocer el esfuerzo de quienes lideran la transformación de nuestro tejido productivo.

La Fundación anima a presentar candidaturas a todas aquellas empresas, investigadores y profesionales que estén trabajando activamente en la mejora y el fortalecimiento del ecosistema industrial regional, a través del siguiente enlace: Presentación candidaturas III Edición Premios Fundación Isaac Peral.

Temas

Premios