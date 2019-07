La reelección de López Miras se topa con el muro de Vox en el primer intento El portavoz de Vox en la Asamblea, Juan José Liarte, charla con Elena Ruiz Valderas al lado de López Miras, que abraza a un asistente al debate de ayer. / PABLO SÁNCHEZ / AGM La investidura pende de un hilo a la espera de que los diputados del partido de Abascal cambien mañana su voto negativo DAVID GÓMEZ Miércoles, 3 julio 2019, 02:48

Fernando López Miras tendrá que esperar para revalidar su cargo de presidente de la Comunidad Autónoma y formar el Gobierno de coalición que tiene pactado con Ciudadanos. Al menos, hasta mañana por la tarde. El candidato del Partido Popular no consiguió ayer la confianza de la Asamblea Regional en la primera votación de la sesión de investidura, para la que necesitaba la mayoría absoluta de la Cámara autónoma establecida en 23 diputados (la mitad más uno).

No obstante, el aspirante dispone de una nueva oportunidad, en la que le bastará obtener más votos favorables que en contra. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece que debe transcurrir un plazo de al menos 48 horas entre la primera votación y la segunda. Por tanto, mañana alrededor de las ocho de la tarde se sabrá si Fernando López Miras puede constituir el Ejecutivo que tienen acordado Partido Popular y Ciudadanos o si, por el contrario, la investidura resulta fallida. En ese supuesto, se abriría un amplio abanico de posibilidades que van desde un nuevo intento del actual presidente en funciones hasta la elección del socialista Diego Conesa, pasando por la repetición de los comicios autonómicos.

23 'noes' por 21 'síes'

La candidatura de López Miras contó con 21 votos a favor, los de los seis diputados de Ciudadanos y los 15 representantes del Grupo Parlamentario Popular, que tuvo una ausencia en el día de ayer porque Sonia Ruiz se encuentra en Holanda capitaneando a la Selección Española de baloncesto femenino en silla de ruedas en el campeonato de Europa. En contra se posicionaron los 17 miembros del PSOE, los dos de Podemos (que conforman ahora el grupo mixto) y los cuatro diputados de Vox. Entre los tres partidos, tan distintos entre sí, sumaron la mayoría absoluta que precisaba López Miras y que fue incapaz de reunir.

Vox insiste en que no variará su voto si Cs no firma un documento con ellos y le dan su parte proporcional en el Ejecutivo regional

Los parlamentarios de Vox cumplieron con lo que venían anunciando durante todo el día y mantuvieron hasta el final su negativa a investir al aspirante popular, debido fundamentalmente al rechazo de su socio de gobierno, Ciudadanos, a sentarse siquiera a dialogar con el partido de Santiago Abascal.

De nada sirvieron los continuos guiños que lanzó el presidente en funciones a Vox durante la fase final del debate, en la que se llegó a comprometer a aplicar desde el Ejecutivo una buena parte de las propuestas de la formación de derecha radical, que definió incluso como «legales, constitucionales y razonables». Tampoco le sirvió la advertencia de que, si el centro derecha no alcanza ahora el Gobierno, lo hará la izquierda dentro de poco.

Ciudadanos, en cambio, no tiene intención de retirar el veto al partido de derecha radical

El escrutinio no dejó un mínimo margen para la incertidumbre. La votación es nominal y por orden alfabético entre los diputados, que son llamados por la Mesa de la Asamblea y, desde su escaño, anuncian el sentido de su voto, que solo puede ser 'sí', 'no' o 'abstención'. Sin embargo, la presidencia elige por sorteo por cuál de ellos se empieza. Y el destino quiso que el primero en ser llamado fuera el portavoz de Vox, Juan José Liarte Pedreño, que pronunció hasta en dos ocasiones un contundente «no». A partir de ahí no quedó duda alguna de que la investidura naufragaría de primeras.

«'Rebus sic stantibus'»

En las filas populares esperaban el voto negativo de Vox en la jornada de ayer, aunque lo último que se pierde siempre es la esperanza. Pese a que confían en que en las próximas 48 horas la situación dé un giro, el panorama no parece muy claro para Fernando López Miras a tenor de las manifestaciones de sus dos posibles socios nada más finalizar la primera parte de la investidura.

Juan José Liarte hizo gala de su formación jurídica y utilizó un latinismo muy empleado en Derecho para avisar de que su voto y el de sus otros tres compañeros volverá a ser 'no' en el segundo asalto «'rebus sic stantibus'», lo que se traduciría como «si las cosas siguen así». Exige Vox que, entre hoy y mañana, Ciudadanos negocie con ellos y el PP un acuerdo programático que incluya «al menos varias de nuestras propuestas». Además, el partido ultraconservador pretende que en el futuro Gobierno regional «haya cierta proporcionalidad», lo que significa que quieren poder ejecutivo.

Por ahí no pasa Isabel Franco, líder regional de Ciudadanos. Esta reiteró en que su partido se mantendrá en sus posiciones iniciales y no tiene la menor intención de firmar un documento a tres bandas. «Nosotros negociamos con el Partido Popular», repite de manera insistente la portavoz regional de Cs.

Franco, que durante un receso en la sesión vespertina del debate se entrevistó con los representantes del colectivo de Cartagena Galactyco, dejó muy claro que la defensa de los derechos de las personas homosexuales será una de sus principales prioridades para estos próximos años. En ese sentido colisiona con Vox, que reclama revisar algunos artículos de la ley regional de Igualdad LGTBI por considerar que vulneran aspectos de la Constitución. «Nosotros no queremos restringir los derechos de nadie. Solo buscamos que ninguna persona tenga privilegios con respecto a otra por su condición sexual», aclaró Juan José Liarte. Sin embargo, el portavoz matizó que en toda negociación política «las partes tienen que ceder», dejando entrever que esta cuestión de las personas LGTBI no será obstáculo para alcanzar un acuerdo con PP y Cs, si es que la formación naranja les retira el cordón sanitario.

En el PP, el partido que más pierde ante este bloqueo, cundía ayer el desánimo. Si el lunes el centro de las críticas era Isabel Franco y su escasa aportación a que Vox termine colaborando, ayer el blanco era Luis Gestoso, secretario general del grupo parlamentario de Vox y exalto cargo popular en los gobiernos de Valcárcel y Garre. Le acusan de llevar a cabo una 'vendetta'.