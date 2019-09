«Las redes sociales han supuesto la necesidad de tipificar nuevos delitos» Gonzalo Cascales. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM Gonzalo Cascales es el ganador del premio Joven Jurista Economic & Jurist 2018 SÓCRATES SÁNCHEZ Lunes, 9 septiembre 2019, 08:25

Gonzalo Cascales (Murcia, 1994) es abogado en el bufete Rubio Abogados. Graduado por la Universidad de Murcia en 2016, es colegiado por el Colegio de Abogados de Murcia y ejerce desde 2018. Año en el que recibió el premio al Joven Jurista.

-¿Cómo decide meterse en la carrera de Derecho?

-No fue una decisión sencilla, cuando empecé a estudiar bachiller no tenía claro que quería estudiar. Tengo varios familiares que han estudiado la carrera, así que me explicaron que es lo que hacían y me acabé decantando por ella. Llevando un par de meses dentro observé que me atraía la abogacía y cuando empecé las prácticas en los despachos vi que era lo mío.

-¿Cuál es la especialidad que más le llama la atención?

-A mí lo que más me gusta es el Derecho Civil, especialmente Derecho Bancario y de Familia y Sucesiones, este último es en lo que me estoy especializando ahora. Estas son las especialidades que más me interesan, pero Derecho Penal y Mercantil no me disgustan.

-¿Qué sintió al recibir el premio a la excelencia en la práctica jurídica de Economist & Jurist en la categoría de joven jurista?

-Fue algo inesperado, me supuso una gran satisfacción. Empecé a colaborar con Economic & Jurist porque me dijeron de participar en el proyecto Big Data Jurist y la verdad que estuve muy a gusto colaborando con ellos. Cuando recibí la nominación no tenía pensado ir a Madrid, porque había muchos nominados en la categoría de joven jurista. Al final, mi familia y mis amigos me convencieron para ir y me acabé llevando el premio.

-¿Cuáles son los principales desafíos jurídicos que tiene España por delante?

-Los abogados tenemos una gran responsabilidad a la hora de afrontar los desafíos jurídicos que suponen las nuevas tecnologías, han supuesto una incidencia en las relaciones sociales de las personas y la necesidad de tipificar nuevos delitos. Esto supone regular de forma más intensa la protección de datos y una constante actualización del abogado para adaptarse rápido.

-¿Por qué la Justicia suele ser tan lenta?

-El Estado tiene que agilizar la Justicia, cuenta con muy poco presupuesto. Esto lo que provoca año tras año es que los asuntos se acumulen en los juzgados, sería pertinente la apertura de nuevos juzgados para responder a ese mayor volumen. Esto sucede cuando no llegan las mejoras presupuestarias en el ámbito de Justicia. Cuando un cliente ve que tiene que esperar mucho para obtener resultados, se puede sentir decepcionado, como si no se satisfaciese su derecho a la justicia.

-¿Qué diferencias existen entre un juicio en España con respecto al extranjero?

-El derecho anglosajón se basa en el antecedente. Si hay un determinado tribunal que ya ha resuelto en un sentido, basta con encontrar como se resolvió ese caso para determinar como resolver el que se lleva. Aunque sea muy peliculero, en EEUU funciona mucho lo de buscar antecedentes semejantes y al final, todos hemos visto como el abogado gana el caso en el último segundo porque ha encontrado un antecedente parecido. Yo creo que como funciona el sistema occidental es más eficaz, la jurisprudencia no es una fuente del derecho, es un apoyo, pero no es determinante. La interpretación del derecho cambia con el paso de los años, por lo que creo que es mejor ofrecer las respuestas que quieras darle al juez y que ya interprete lo que ha sucedido.