Estado en el que quedó la pasarela tras el incendio. A. S.

La recuperación de La Hita pasará por negociar la cesión de los terrenos

La pasarela quemada está en una propiedad privada, y Costas y la Comunidad condicionan su reconstrucción a que sea dominio público

Alexia Salas

Alexia Salas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:36

Las cenizas de La Hita esconden una sorpresa legal. Del incendio que arrasó el pasado mes de mayo más de 20 hectáreas de este espacio ... natural protegido y provocó un nuevo desastre ambiental en la orilla del Mar Menor, ha quedado un entuerto administrativo que intentan resolver los ayuntamientos de San Javier y Los Alcázares, ya que ambos comparten este humedal situado entre la playa de Las Palmeras, en Los Narejos, y la pista del antiguo aeropuerto de San Javier. Alrededor de 20.000 metros cuadrados de terreno de este oasis natural, reconocido como Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), pertenecen a los herederos de una gran empresa agrícola del municipio, según fuentes municipales.

