La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Alcaraz manejando una ametralladora en El Aaiún y en el jardín de los Patos de Alhama de Murcia, en la actualidad. Paco Espadas

Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después

Efeméride ·

Veteranos de la Región en el Sáhara rememoran sus vivencias y critican el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez

David Gómez

David Gómez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

El 6 de noviembre de 1975, con el dictador Franco a las puertas de la muerte, el rey Hassan II de Marruecos organizó una movilización ... masiva de 350.000 civiles y 20.000 soldados con el objetivo de reclamar la soberanía sobre la entonces colonia española del Sáhara Occidental. Es el suceso que ha pasado a la historia con el nombre de Marcha Verde, que derivó, ocho días después, en los Acuerdos de Madrid por los que el Ejército español abandonaba definitivamente el territorio africano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales
  5. 5 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  6. 6

    Cultura advierte de que no saldrá de Murcia ningún tesoro de las agustinas
  7. 7

    Lidó Rico plasma el devenir de Murcia en un imafronte por el 1.200 aniversario
  8. 8 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca
  9. 9

    La Comisión Europea ve en Mercosur una gran vía de mercado para la carne de cerdo, vinos y quesos murcianos
  10. 10

    La concesión del puerto de la localidad cartagenera de Los Nietos se atasca en Fomento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después

Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después