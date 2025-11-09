Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después

El 6 de noviembre de 1975, con el dictador Franco a las puertas de la muerte, el rey Hassan II de Marruecos organizó una movilización ... masiva de 350.000 civiles y 20.000 soldados con el objetivo de reclamar la soberanía sobre la entonces colonia española del Sáhara Occidental. Es el suceso que ha pasado a la historia con el nombre de Marcha Verde, que derivó, ocho días después, en los Acuerdos de Madrid por los que el Ejército español abandonaba definitivamente el territorio africano.

Medio siglo se cumple de aquel acontecimiento y la efeméride ha removido la memoria de los veteranos de la Región en el Sáhara, los cuales mantienen todavía contacto a través de grupos de Whatsapp y Facebook. Algunos de ellos se han integrado en una asociación nacional, que prepara la creación de una fundación. Miguel Alcaraz, Luis Miguel López Miras y Manuel Gil Meseguer son tres murcianos que estaban en la zona cumpliendo el servicio militar obligatorio en noviembre de 1975 y que vivieron en primera persona la Marcha Verde.

«Pensé que iba a haber lío»

Miguel Alcaraz, natural de Fuente Álamo y residente en Alhama, estaba encuadrado en el Regimiento de Artillería Nº 95, en El Aaiún, en el que llegó a ser cabo primero. Allí estaba en los primeros días de noviembre de 1975, cuando se produjo la operación marroquí. «Yo allí sabía menos de lo que sabía la gente en España, porque no teníamos casi información oficial. Así que solo puedo contar lo que veían mis ojos. Y lo que mis ojos veían era a miles de personas y un montón de tanques que venían directos hacia la frontera. La verdad es que pensé que iba a haber lío. Por la noche, en el silencio del desierto, oías el bramido de la marcha», recuerda Miguel.

Con la perspectiva de los años, el antiguo cabo reconoce que la actuación de España no fue acertada, algo que achaca «al vacío de poder que había entonces» por el estado de salud del dictador. A su juicio, la solución pasaba por el referéndum de autodeterminación. Una postura que España defendió hasta 2022, cuando Pedro Sánchez dio un giro radical. A Miguel Alcaraz no le gustó este cambio de posición: «Mucho reconocer el Estado palestino, que me parece bien, pero nos hemos olvidado del Sáhara», lamenta.

Ampliar Luis Miguel López Miras, en 1975, en las instalaciones del BIR a 25 kilómetros de El Aaiún, y en la Isla del Fraile de Águilas, en la actualidad. Cedida

El aguileño residente en Murcia Luis Miguel López Miras -no tiene vínculo familiar con el presidente de la Comunidad- formaba parte de la plana mayor del Batallón de Instrucción de Reclutas (BIR). «Aunque mi unidad no era operativa, mis recuerdos de aquellos días son de una alarma general, de una tensión manifiesta. Miedo no pasé, porque en esos años uno era joven, pero sí que pensé que se iba a liar y no estaba clara la salida», confiesa Luis Miguel, quien precisa que la actuación del Frente Polisario en aquellos años «fue contraproducente», con varios atentados contra las tropas españolas.

Para Luis Miguel, España tenía que haber negociado más intensamente la salida del Sáhara, aunque comprende que en esto influyó mucho la situación política interior. Eso sí, reconoce que el cambio de postura del Ejecutivo «personalmente me duele, porque hemos terminado de traicionar a los saharauis».

Ampliar Manuel Gil Meseguer, vecino de Beniaján que estuvo en el cuartel de Cabrerizas en noviembre 1975. Cedidas

«Un paripé» de Madrid

Manuel Gil Meseguer, de Beniaján, era asistente del teniente coronel Zamalloa en el cuartel de Cabrerizas. Su jefe era íntimo amigo del general Gómez de Salazar, y en la avioneta de este sobrevoló la frontera con Marruecos, viendo la Marcha Verde en todo su esplendor. «Recuerdo unos días de mucho trabajo y tensión, en los que todo el mundo estaba igual de agobiado e ibas de aquí para allá, echando una mano donde fuera, en la cocina o donde hiciera falta», relata.

En opinión de Manuel, «Hassan II no se hubiera atrevido a hacer lo que hizo de no haberse encontrado Franco agonizando» y se muestra muy crítico con los Acuerdos de Madrid firmados tras la Marcha Verde. «Fueron un paripé, porque traicionamos a los saharauis y vendimos a Marruecos un territorio muy rico en níquel, petróleo y fosfato». Sobre el cambio de postura español, afirma que no comprende la sumisión de Sánchez a Marruecos.