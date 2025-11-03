La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardas de la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

El recorte en la vigilancia planea sobre las reservas marinas de la Región de Murcia

El Ministerio ha reducido un 40% el presupuesto para el control de estos espacios protegidos, lo que puede atraer de nuevo el furtivismo

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

En su 30 aniversario, la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos-Islas Hormigas tiene sobre sí una amenaza incipiente. El Ministerio ... de Agricultura, Pesca y Alimentación fijó en agosto un recorte presupuestario del 40% para los fondos destinados a las tareas de vigilancia y monitorización de las doce áreas marinas protegidas que controla en toda España por tener aguas exteriores. La reducción de financiación fue denunciada en una carta firmada por más de 200 investigadores asociados a la conservación de estos espacios, entre ellos profesionales científicos de la Región de Murcia, que alertaron de una decisión que llega en un momento de «creciente presión a causa de la pesca excesiva y el calentamiento oceánico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  3. 3 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  4. 4 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  5. 5 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  6. 6

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  7. 7

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  8. 8

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  9. 9

    Acompañar a morir y sostener en el duelo
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El recorte en la vigilancia planea sobre las reservas marinas de la Región de Murcia

El recorte en la vigilancia planea sobre las reservas marinas de la Región de Murcia