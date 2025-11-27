El recorte del Trasvase dejará al Levante sin su «caudal económico» y con un «problema social»

En poco más de un mes los caudales ecológicos del Tajo volverán a subir un escalón más para cumplir la planificación hidrológica que aprobó el ... Ministerio para la Transición Ecológica hace ya casi tres años. Ese incremento en los volúmenes mínimos que circularán a partir del 1 de enero de 2026 conllevará un mayor desembalse en los pantanos de Entrepeñas y Buendía y, por extensión, el Trasvase Tajo-Segura se verá más tensionado, con una mayor probabilidad de ver reducida el agua que transporta hasta el sureste español.

Este es el primer escenario negativo al que, a corto y medio plazo, se enfrenta el acueducto y los regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería que 'beben' de él. Pero hay más, y peores, y todos ellos se analizaron este jueves en el foro 'Horizonte 2027. Los retos del agua', organizado por LA VERDAD y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Comunidades de usuarios, agricultores, exportadores y expertos en hidrología y en derecho de aguas se dieron cita en el Cuartel de Artillería de Murcia, donde se dejó patente el temor a perder el principal motor productivo de la Región de Murcia.

Jiménez, como tentempié de la jornada, comenzó alertando de que esa merma al acueducto del 50% de agua para el regadío prevista a partir de 2027 es «una decisión unilateral» que tomó la exministra y ahora comisaria europea, Teresa Ribera. El portavoz de los regantes del Trasvase se mostró esperanzado en que el Tribunal Supremo atienda el recurso presentado por el sindicato contra el plan de cuenca del Tajo y, si fallara la vía judicial, llama a resolver el conflicto generando otra «contrapolítica contra esta estupidez».

«Estamos en una encrucijada, tenemos que hacer un llamamiento social y pedir la unidad en torno al Trasvase» Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

«Nos encontramos en una encrucijada», subrayó Jiménez, «ese recorte, que se hizo a toda prisa y ajeno a las recomendaciones de los propios técnicos, a la realidad del río Tajo y a las regiones del Levante, está hoy empantanado en los tribunales, esperando sentencias». Esos fallos, remarca el líder del Scrats, podrán dar una idea de la legalidad o no en la actuación del Ministerio, pero «no cambiarán ni un matiz de 'injusto' por su motivación estrictamente política». No olvidó, tampoco, el cierre de acuíferos que se plantea para dentro de dos años ni la lentitud en las desaladoras prometidas por el Estado.

Entre las novedades que se dieron en el foro, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, anunció que la Comunidad va a requerir información de forma oficial a la Confederación Hidrográfica del Tajo para conocer los motivos por los que se está desembalsando agua desde los embalses de cabecera muy por encima de los caudales ecológicos marcados en el plan de cuenca. Es será el primer paso, pero la idea será «emprender acciones judiciales» tras detectar «irregularidades en la gestión» de los volúmenes liberados de las presas de Entrepeñas y Buendía. Dichas medidas en los tribunales determinarán «si dicha gestión está perjudicando a los usuarios del Trasvase Tajo-Segura».

«El Ministerio puede elevar los caudales, pero está mal, está recortando el futuro de una buena parte de los españoles» Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

Un reciente estudio elaborado por los gobiernos murciano, valenciano y andaluz, además del Scrats, concluyó que los caudales mínimos no solo se cumplen siempre, sino que «se superan muy ampliamente y se produce el desaprovechamiento de aguas reguladas». Miras incidió durante el evento en que la CHT «se niega» a aportar esos datos y que dichas irregularidades han sido «avaladas» por los Servicios Jurídicos de la Comunidad. El presidente recordó que «no vale ampararse en las sentencias del Tribunal Supremo», que lo único que señalan, dijo, es que el Ministerio tiene competencias para hacer los planes de cuenca y fijar caudales ecológicos. «Puede elevar los caudales, pero está mal, está recortando el futuro de una buena parte de los españoles».

La politización del agua

El líder del Scrats sentó a la mesa para un diálogo a dos bandas al presidente de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), el empresario aguileño Cecilio Peregrín, con quien, entre muchas cosas, debatió sobre si el modelo intensivo de producción agrícola del Levante, que se alimenta del Trasvase, es el correcto: «Ha funcionado. Funciona y funcionará. Lo que sí es cierto es que tenemos que cambiar algunas cosas para hacerlo más competitivo y más productivo», avanzó Peregrín, «pero estamos dando muchísimos puestos de trabajo, y no nos estamos dando cuenta del problema social que se nos viene encima».

El representante estatal de los exportadores agrícolas explicó que «cuando abrimos el grifo, sigue saliendo agua; pero cuando se corte el grifo de los ingresos que supone todo el sector agro, en todo el sureste español, es posible que salga agua, pero no entre el caudal económico en las carteras para poder seguir sobreviviendo». Jiménez aportó su punto de vista al reconocer que no conoce «una forma de alimentar tan masivamente, tan educadamente, con una huella hídrica que es prácticamente ínfima».

El empresario García Lax pide arreglar el problema del agua en Murcia para no perder relevancia en los mercados europeos

Peregrín, preguntado por si cree que existe animadversión de «determinadas instancias políticas» hacia el Trasvase, remarcó que, con la derogación del Plan Hidrológico Nacional, «el tema del agua se ha politizado», un agua que, recordó, «no es gratis» para los regantes. El presidente del Scrats comentó que la «decisión política» de reducir el Trasvase se hizo con «un bisturí»: «Se recorta lo suficiente como para que la agricultura esté en peligro, pero sin alterar a la población».

Las imágenes del foro. Javier Carrión/ AGM | LV

«Pequeños» e «importantes»

A mitad de conversación saltó, por sus ganas de opinar, el empresario y gran exportador murciano Juan García Lax, quien dejó varias advertencias. «Lo que está pasando aquí en España lo he vivido yo en vivo hace 60 años con otros países. Los que suministraban a Europa las frutas y verduras eran Italia y Francia. España tenía cuatro limones, cuatro naranjas y cuatro tomates. El agua ha hecho un imperio increíble aquí en Murcia. Si el problema del agua no se arregla, Murcia desaparecerá como han desaparecido» todas las zonas agrícolas importantes de Francia, «zonas que ya no son relevantes en el mercado europeo».

Jiménez y Peregrín estuvieron de acuerdo en que Murcia, Alicante y Almería son territorios «pequeños» en términos electorales, pero «importantes». Ambos lanzaron ideas como la necesidad de «olvidar el ego» en el sector; crear un «ecosistema»; un «mensaje único»; «poner en pie en pared entre todos», incluido las fuerzas políticas. Todo ello permitiría ver un futuro más optimista, donde «seguiremos reivindicando lo que consideramos que es necesario como sociedad».