Récord de autonómos en la Región de Murcia: supera por primera vez los 106.000 Las ayudas para profesionales comerciantes han repartido 2,7 millones entre 900 beneficiarios

El director general de Autónomos, Antonio Pasqual del Riquelme; la consejera de Empresa, Marisa López Aragón; y el presidente de ATA en la Región de Murcia, Francisco Casado, durante la reunión que mantuvieron este miércoles.

LA VERDAD Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:41

La Región de Murcia ha superado por primera vez los 106.000 autónomos, con un incremento mensual del 0,40% y un crecimiento interanual del 1,62%, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas con mejor evolución del país.

En esta línea, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, se reunió este miércoles con el presidente de ATA Región de Murcia, Francisco Casado, con quien analizó la situación actual de los autónomos y la reciente resolución de las ayudas destinadas específicamente a autónomos comerciantes.

Estas ayudas, dotadas con 2,7 millones de euros, se han agotado completamente y han permitido llegar a unos 900 autónomos comerciantes de la Región. «Nos hubiera gustado llegar a más, y estamos trabajando para conseguirlo», señaló la consejera, quien subrayó que el objetivo del Gobierno regional es «aliviar la presión que soportan los autónomos y facilitarles el día a día, no añadirles más obstáculos».

La consejera destacó también el éxito de la 'Cuota Cero Ampliada', la ayuda impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), que este año ha recibido 2.720 solicitudes, lo que supone un aumento del 6,7% respecto al año anterior. «Cada vez más profesionales deciden iniciar su actividad en la Región porque aquí encuentran apoyo, confianza y menos presión administrativa», afirmó.

La 'Cuota Cero Ampliada' permite a sus beneficiarios cubrir las cuotas de la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad y brinda una ayuda inicial de 1.000 euros a quienes se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tras estar en situación de desempleo. «El hecho de que el número de personas que solicita esta ayuda crezca cada año es una muestra más de que en la Región de Murcia se está consolidando un ecosistema emprendedor sólido y sostenible llamado a liderar el crecimiento económico regional», según destacó López Aragón.

Así se desprende de los últimos datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondientes al mes de noviembre, que indican que el número de autónomos afiliados en la Región alcanzó los 106.066, lo que supone un aumento mensual de 419 afiliaciones.

De forma interanual, la afiliación de autónomos también muestra un avance sólido del 1,62%, lo que equivale a 1.688 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Con estos datos, la Región de Murcia se sitúa como la cuarta comunidad autónoma donde más crece la afiliación de autónomos.

Críticas al Gobierno central

Durante el encuentro con el presidente de ATA Región de Murcia, la consejera expresó su preocupación ante el creciente malestar del sector, visible en las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana en la Región y en toda España.

«Es comprensible el cansancio y la impotencia de miles de autónomos, que se enfrentan a subidas constantes de impuestos y a un hostigamiento regulatorio permanente», lamentó. En este sentido, señaló que mientras el Gobierno central «impone más cargas, más trámites y más sanciones sin información ni explicación», el Gobierno regional trabaja en sentido contrario.

Asimismo, destacó que «una vez más, cuando el Gobierno central hace caso a nuestras propuestas es cuando acierta. Porque ayer nos enteramos de que han retrasado a 2027 el uso del Verifactu, el sistema de facturación electrónica. Algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Nosotros apostamos por políticas que acompañen, no que castiguen; por facilitar, antes que sancionar; y por informar, antes que imponer».

López Aragón afirmó que «la Región de Murcia está del lado de los autónomos. No están solos. Ellos sostienen buena parte del empleo y de la riqueza regional, y nuestro deber es apoyar su esfuerzo y su contribución al desarrollo económico», remarcó.