Reclaman el cumplimiento del protocolo de atención trans: «Es horrible pasar por el miedo de no saber si tu médico estará sensibilizado» El Servicio Murciano de Salud cuenta desde 2020 con un documento de consenso que 'despatologiza' la atención a la transexualidad, pero No Te Prives denuncia que no siempre se respeta y exige que se dé a conocer a todos los profesionales

Javier Pérez Parra Lunes, 31 de marzo 2025, 19:34 | Actualizado 21:06h.

El colectivo No Te Prives reclamó este lunes a la Consejería de Salud que cumpla con el protocolo sanitario que desde finales de 2020 reconoce el derecho de las personas trans a recibir a una atención «integral» en la Región de Murcia. Este documento de consenso fue elaborado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) con la participación de diversos especialistas, y recoge desde la 'despatologización' de la transexualidad al acompañamiento a las personas trans desde la infancia.

Sin embargo, No Te Prives denuncia que este protocolo se sigue incumpliendo en muchas ocasiones, y exige a Salud más formación a los profesionales. En un manifiesto leído frente a la Consejería, coincidiendo con del Día de la Visibilidad Trans, el colectivo advirtió de que algunos médicos siguen exigiendo un informe psiquiátrico previo al inicio de los tratamientos, pese a que el protocolo eliminó este requisito.

«A día de hoy escuchamos testimonios tan incomprensibles como que hasta que no te vean en Salud Mental no te derivan a Endocrinología. Escuchad nuestras palabras: ¡no existe ningún informe psicológico! Se eliminó el 'trastorno de identidad de género' del DSM-5 [el principal manual de la Psiquiatría] en 2013», recordó No Te Prives en el manifiesto. El protocolo del SMS deja claro que no es preceptivo un informe psiquiátrico porque «no se trata de establecer un diagnóstico, sino de informar y acompañar». Esto no significa que las personas trans no tengan acceso a asistencia psicológica o psiquiátrica, pero se ofrece cuando hay «malestar y sufrimiento psíquico», algo muchas veces está vinculado al «acoso o transfobia».

«Ningún profesional de la salud o de cualquier otro ámbito podrá certificar nuestra identidad. Todas las personas tenemos el derecho de la autodeterminación porque solo nosotras sabemos quiénes somos y lo manifestaremos cuándo queramos y cómo queramos. Las personas trans no os debemos nada para probar nuestra identidad, de la misma manera que una persona cisgénero o una persona heterosexual no se somete a ningún cuestionamiento sobre su identidad o sexualidad», subrayaron los manifestantes frente a la Consejería de Salud.

En el manifiesto, No Te Prives reivindicó que «el personal sanitario tenga la formación necesaria para tratarnos, que se receten los tratamientos hormonales correctamente y se afronten los desabastecimientos, que se hagan los seguimientos adecuadamente en todas las transiciones clínicas».

«Es muy fuerte que las personas usuarias tengamos que explicarles a quienes nos atienden cómo deben hacerlo, y sobre todo es horrible que tengamos que pasar miedo a cada profesional que nos atiende por si está o no formado y sensibilizado con nuestra realidad», lamentó No Te Prives. La asociación también reclamó «la protección de las mujeres trans maltratadas» en los CAVI (centros de atención a víctimas de violencia de género) y condenó «los discursos de odio hacia las personas trans».

El protocolo de atención a las personas trans del Servicio Murciano de Salud se aprobó en cumplimiento de la Ley de Igualdad LGTBI de la Región, del año 2016. No Te Prives denuncia que hay aspectos de esta norma aún por desarrollar.