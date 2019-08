Reclama una indemnización porque su pensión se la ingresaron a su madre EFE MURCIA. Viernes, 9 agosto 2019, 08:15

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha propuesto desestimar la reclamación de un hombre que exige al IMAS una indemnización por haberle ingresado unos atrasos de su pensión en una cuenta en la que también figuraba su madre quien, de hecho, se gastó el dinero ese mismo día. El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) reconoció el error al haber hecho el ingreso en esa cuenta y no en otra que había indicado el ahora recurrente, pero recordó que el reclamante también figuraba como titular en la primera.

El afectado presentó su reclamación en julio de 2018 para reclamar los 827 euros que se le habían ingresado y de los que dispuso su madre. El reclamante señaló que había existido un anormal funcionamiento de los servicios públicos, por lo que debía ser resarcido por la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración.

El Consejo Jurídico señala, sin embargo, que no existe relación de causalidad entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento de los servicios públicos, ya que los ingresos no se hicieron en ninguna cuenta en la que él no figurara. Otra cosa distinta es, se indica en el informe, la relación que pueda existir entre el reclamante y su madre, que se desconoce. El Consejo Jurídico recuerda que cuando el IMAS le reconoció la prestación económica que había solicitado para cuidados en el entorno familiar, su cuidadora principal era su madre, por lo que se acordó hacer los ingresos en la cuenta que ambos compartían. Con posterioridad se produjo el cambio de cuenta bancaria.