Rechazan la reclamación de una paciente por no diagnosticar a tiempo un ictus y un infarto

El dictamen del CJRM aseguró que en el informe de la Inspección Médica no aparecía ningún retraso diagnóstico y el tratamiento fue el adecuado

Lunes, 15 julio 2019, 11:37

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) informó en contra de estimar la reclamación patrimonial hecha por una paciente que aseguró que no fue diagnosticada a tiempo de un ictus y, posteriormente, de un infarto agudo de miocardio.

En su reclamación, que fue presentada contra la Consejería de Salud, la enferma aseguró que los facultativos que la atendieron en el hospital Reina Sofía de Murcia tardaron en detectar esas patologías, por lo que tenía derecho a ser indemnizada por el anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.

El dictamen del CJRM señaló que esas afirmaciones no quedaron acreditadas a lo largo de la instrucción llevada a cabo en el Servicio Murciano de Salud (SMS), por lo que la alegada responsabilidad patrimonial no está probada. Y añadió que el informe de la Inspección Médica, incorporado a las actuaciones, indicaba que no existió retraso diagnóstico, y afirmó que el tratamiento que se le prestó fue el adecuado.