Rechazan indemnizar a un pinche accidentado con una manguera EFE MURCIA. Martes, 15 octubre 2019, 08:27

Un pinche de cocina de La Arrixaca no tiene derecho a ser indemnizado por el Servicio Murciano de Salud (SMS), ante el que presentó una reclamación asegurando que la fuerza del agua que circulaba por una manguera que usaba en su trabajo le rompió las gafas y que, por tanto, tenía derecho a ser resarcido.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) se ha pronunciado sobre esa demanda y ha concluido que no procede atender su solicitud. El motivo que da este órgano es que no se ha demostrado que el accidente se produjera al saltar el cabezal de la manguera en cuestión, como consecuencia de la presión del agua. Durante la tramitación del expediente, el servicio de mantenimiento señaló que esa manguera no había tenido cabezal nunca, como se demostraba con el hecho de que no presentaba en su extremo marca alguna al respecto.

Dice el CJRM que el reclamante no acreditó, a lo largo del expediente, la existencia de esa pieza que habría podido reducir la presión del líquido. Este órgano asesor añade que, en su trabajo, el demandante debía estar habituado al uso de la manguera y conocer la presión del agua, que pudo acomodar abriendo la llave de paso más o menos.