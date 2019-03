Rechazan la denuncia de una mujer que denunció una presunta agresión de su marido tres meses después Aunque la mujer alegó que la presunta agresión se produjo en octubre de 2016, no acudió al hospital hasta mediados de diciembre EFE Viernes, 15 marzo 2019, 09:15

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra el auto de un Juzgado de Instrucción de Murcia que hace ahora dos años acordó archivar la denuncia que había presentado contra su marido, al que acusó de haberla lesionado arrojándole un paquete de bolsas de basura.

La resolución de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el Juzgado tomó esa decisión ante la falta de corroboraciones objetivas del contenido de la denuncia.

En concreto, analizó las circunstancias que rodeaban el caso, como que la denuncia fue presentada tres meses después de que los hechos presuntos hubieran ocurrido y que el informe del médico forense descartó que la lesión que presentaba en un ojo fueran consecuencia directa de la agresión referida.

Las diligencias judiciales dejaron constancia asimismo de que aunque alegó que la presunta agresión se produjo en octubre de 2016, no acudió al hospital hasta mediados de diciembre y no presentó la denuncia hasta el once de enero del año siguiente.

La Sala de la Audiencia confirma el sobreseimiento provisional de las actuaciones acordado por el juez de Instrucción y dice en su auto que es lo que procede al no existir base racional para continuar con el proceso.