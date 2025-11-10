La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en la nueva estación soterrada de Murcia, el pasado mes de agosto. Ros Caval/ AGM

La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026

La comisión que defiende el corredor ferroviario directo con Madrid no logra que el Ministerio se comprometa aún con una fecha debido a las obras del soterramiento

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

Aún no hay fecha oficial para la reapertura del tramo ferroviario entre Murcia y Albacete, aunque todo apunta a que podría retrasarse al segundo ... semestre del año que viene. La Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, promovida Consumur, presentó este jueves sus demandas al director general del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes, Carlos María Juárez Colera, quien comentó que la reapertura depende de las obras que lleva a cabo Adif con para completar el soterramiento de Murcia y poner en servicio la nueva estación del Carmen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  4. 4

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  5. 5

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  6. 6

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  7. 7 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  8. 8 Buscan a un vecino de Molina que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  9. 9

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026

La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026