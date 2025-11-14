La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos del Juan XIII, de Las Lumbreras, en la pedania murciana de Monteagudo, en gimnasia. Nacho García

Las razones de un colegio de Murcia para pedir el cambio al 'modelo EGB': «Si van al instituto con 14 años llegan más maduros y centrados»

El centro Juan XXIII, de Las Lumbreras, en la pedanía de Monteagudo, es uno de los que lo ha solicitado para septiembre

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:17

La falta de espacio no es un problema en el colegio Juan XIII del paraje de Las Lumbreras, en la pedanía murciana de Monteagudo. ... El centro escolariza a apenas 96 alumnos, y en tres niveles han organizado aulas mixtas. La permanencia de los escolares que ahora estudian sexto de Primaria dos años más con el 'modelo EGB' dará un soplo de vida al colegio, que también tiene desde el curso pasado aula de 2 años.

