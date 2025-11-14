Las razones de un colegio de Murcia para pedir el cambio al 'modelo EGB': «Si van al instituto con 14 años llegan más maduros y centrados»

La falta de espacio no es un problema en el colegio Juan XIII del paraje de Las Lumbreras, en la pedanía murciana de Monteagudo. ... El centro escolariza a apenas 96 alumnos, y en tres niveles han organizado aulas mixtas. La permanencia de los escolares que ahora estudian sexto de Primaria dos años más con el 'modelo EGB' dará un soplo de vida al colegio, que también tiene desde el curso pasado aula de 2 años.

Las familias del centro, cuenta la directora, María José Martínez Baños, respaldaron la propuesta en el Consejo Escolar de forma mayoritaria. «Estamos en un entorno rural, y los padres consideran que los niños son muy pequeños para ir en autobús al instituto todos los días», cuenta la directora del centro. Por su experiencia (lleva 16 años en el colegio) a algunos alumnos con dificultades de aprendizaje el cambio no les sienta bien académicamente. «Este es un colegio pequeño, y tenemos a los escolares muy controlados. Conocemos las necesidades de los alumnos con problemas de aprendizaje», cuenta Martínez Baños.

Las familias, dice la directora, entienden que si empiezan el instituto, alejado de su lugar de residencia, en tercero de la ESO, los ritmos se adaptan mejor. «A los 14 años son más maduros y están más centrados para enfrentar ese cambio», argumenta. El colegio de Las Lumbreras dispone de espacio para las nuevas instalaciones, ya que hasta mediados de los noventa escolarizaba aún, como todos los colegios de la Región, a los alumnos de los antiguos cursos séptimo y octavo de EGB.

Hasta el curso 1995-1996, los estudiantes españoles seguían escolarizados en los colegios hasta los 14 años (cuando completaban la Educación General Básica), y no solo hasta los 12, cuando terminan la Primaria, como ocurre ahora. La Consejería de Educación ha comenzado a recuperar ese sistema en la Región con los centros llamados CPEIBas, que ya funcionan este curso en ocho colegios de la Región.