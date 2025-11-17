El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial

Las lluvias de la primavera y de este otoño han aliviado la sequía en la Región de Murcia, con efectos positivos para cultivos y montes. ... En la parte negativa, la dana causó el arrastre de miles de toneladas de sedimentos cargados de nitratos y fosfatos al Mar Menor, daños en infraestructuras y un corte de agua de hasta dieciséis días en cuatro municipios de la zona. Pero las precipitaciones han desatado otro efecto negativo, que está a la vista de cualquiera y vinculado a la inacción, la pasividad y/o la ineficacia de las administraciones públicas a la hora de atajarlo: la invasión de 'Pennisetum setaceum', una planta invasora conocida como rabo de gato que ha tomado carreteras, avenidas, veredas de la Huerta, ramblas y hasta espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. Como esta hierba, los costes ambientales y económicos, así como los riesgos para la seguridad vial, crecen por días.

Hasta tal punto llega la propagación de esta planta que las autoridades estatales hablan de una situación de crisis medioambiental. «Esta planta, al igual que la 'Cortaderia selloana' (cortadera, yerba o 'carrizo de la Pampa'), se encuentra recogida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras, aprobado por Real Decreto en 2013. Se reproducen a través de miles de semillas que son fácilmente diseminadas por el viento, por lo que poseen una extraordinaria capacidad para propagarse y colonizar grandes extensiones de terreno. Y modifican el paisaje y compiten con especies autóctonas de los ecosistemas que invaden», recuerdan a LA VERDAD fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y confirman el impacto en la conservación de las infraestructuras viarias: «Tenemos presencia de 'Pennisetum' en la Red de Carreteras del Estado en prácticamente toda la provincia. Solo se excluyen la A-33, la CT-33, la CT-34 y la A-30 desde Blanca a Albacete. Y, por ello, la Demarcación de Carreteras del Estado sigue un protocolo para su eliminación».

Ampliar Rabo gato en la cuneta de una carretera local, en Monteagudo. Nacho García

«Se han iniciado los trabajos necesarios para detectar y eliminar estas especies vegetales, por la emergencia ecológica que su expansión supone», aseguran. Esperan colaboración: «Son plantas muy resistentes, lo que convierte su eliminación en una tarea muy complicada. Ayudaría mucho que los ayuntamientos con los que compartimos frontera hicieran algo similar».

Embolsar, cortar y arrancar

Salvo en las comarcas del Noroeste y del Altiplano, el rabo de gato crece sin control por toda la Región, aprovechando la humedad y las altas temperaturas. Brotan y crecen en las cunetas –donde se convierten en un problema de seguridad vial al reducir la visibilidad en carreteras y ocupar carriles bici– y en cualquier hueco del pavimento, sea calzada o acera. Los consistorios reconocen que deben reforzar sus medidas de control de esta hierba, cuyo avance fulgurante en los últimos años les ha obligado a destinar cada vez más recursos personales y económicos, entre quejas vecinales.

Las lluvias y el calor han multiplicado la presencia de esta hierba, que toma calles, veredas, ramblas y espacios protegidos

«El Ayuntamiento de Murcia está llevando a cabo un protocolo especial para el control y erradicación del 'Pennisetum setaceum'. Es una especie muy invasora y agresiva, por lo que es importante llevar a cabo estas labores de eliminación. La puesta en marcha de este plan ha conseguido evitar su propagación en jardines. Y son especialmente sensibles aquellos que se encuentran junto a carreteras», afirman en el Consistorio de la capital. Pero, acerca de una planta que ha conquistado la antigua N-340 en Monteagudo, la Costera Norte, las avenidas Juan Carlos I y Juan de Borbón, en la corporación alegan: «La eliminación no es sencilla. Para evitar la propagación de las semillas, ha de procederse previamente a embolsar las espigas de los ejemplares. Además, la dureza de sus tallos obliga a realizar estos trabajos de forma mecánica mediante un disco especial, para posteriormente arrancar sus raíces. Finalmente, se procede a la destrucción de los ejemplares. Además, de forma periódica se revisa la zona para eliminar posibles rebrotes».

Ampliar Una planta invade el carril bici en la avenida Juan de Borbón, en Murcia. Nacho García

Planes en Murcia y Molina

En Molina de Segura, esta 'mata' también es una plaga. «El año pasado se llevó a cabo un amplio dispositivo de desbroce en distintos puntos del término municipal. Se puso a punto la carretera que une Molina de Segura con Murcia, limpiando y adecentando cunetas y medianas, ya que era la vía más afectada», explicaron fuentes. En 2026 habrá «una nueva hoja de ruta, con actuaciones desde la Concejalía de Vía Pública para seguir atajando en las principales vías esta hierba tan invasiva».

La Comunidad dice que limpia las cunetas de su competencia, pero alega que la lucha contra esta especie es «dificultosa»

En la Comunidad Autónoma, fuentes de la Consejería de Fomento se limitaron a recordar que la Dirección General de Carreteras se ocupa de limpiar las cunetas y espacios «pertenecientes a las vías regionales». Agregaron que, «al ser una planta invasora, su retirada es más compleja y dificultosa para evitar su propagación».

Medio Ambiente y particulares

En la Consejería de Medio Ambiente apuntaron que «los responsables son los propietarios y a ellos les corresponde la obligación de eliminarlas. Es una especie que generalmente se propaga en las cunetas de las carreteras y, en este sentido, cuando se trata de viales propiedad de la Región de Murcia estamos en permanente contacto para su erradicación. Nuestro cometido es velar porque se haga sin afecciones ambientales», como perjuicios a la biodiversidad.

«Independientemente de que las invasoras se encuentren en un Espacio Protegido, el responsable es el propietario», agregaron. Y concluyeron: «Por ejemplo, en el humedal de Ajauque y Rambla Salada (Fortuna, Abanilla, Santomera y Molina de Segura), una superficie importante de los terrenos son de dominio público hidráulico y la mayoría de individuos detectados se encuentran junto a las carreteras».

Ecologistas en Acción exige un plan regional y teme incendios

«La 'Pennisetum setaceum' fue introducida en la Región de Murcia a principios de los años 2000 en un entorno comercial de El Puntal, en Murcia. Esta planta invasora afecta a la biodiversidad, al desplazar a las especies silvestres. Tiene una gran capacidad de regeneración después de su corta o quema, lo que le facilita la colonización, principalmente de taludes en vías de comunicación y ramblas», destaca Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción. «La Región de Murcia está obligada a tener un plan de erradicación, que básicamente consistiría en identificar los puntos donde está expandiéndose y la eliminación por medios mecánicos y químicos de los ejemplares en las áreas afectadas», señala. Y cita un nuevo 'punto negro' de rabo de gato: el cauce de Rambla Salada en Las Torres de Cotillas. Vives advierte de que esta hierba perenne, originaria del noreste de África y que alcanza más de un metro de altura y tiene numerosas hojas acabadas en forma de plumero, es altamente inflamable. Eso implica un «riesgo de incendio», sobre todo en verano.