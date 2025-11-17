La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario de la Demarcación de Carreteras del Estado retira un ejemplar de 'Pennisetum setaceum'. MITMA

El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial

El Ministerio refuerza la retirada de esta planta invasora en sus carreteras y pide más implicación de los municipios ante su expansión incontrolada

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

Las lluvias de la primavera y de este otoño han aliviado la sequía en la Región de Murcia, con efectos positivos para cultivos y montes. ... En la parte negativa, la dana causó el arrastre de miles de toneladas de sedimentos cargados de nitratos y fosfatos al Mar Menor, daños en infraestructuras y un corte de agua de hasta dieciséis días en cuatro municipios de la zona. Pero las precipitaciones han desatado otro efecto negativo, que está a la vista de cualquiera y vinculado a la inacción, la pasividad y/o la ineficacia de las administraciones públicas a la hora de atajarlo: la invasión de 'Pennisetum setaceum', una planta invasora conocida como rabo de gato que ha tomado carreteras, avenidas, veredas de la Huerta, ramblas y hasta espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. Como esta hierba, los costes ambientales y económicos, así como los riesgos para la seguridad vial, crecen por días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  3. 3

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  4. 4 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  5. 5

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8

    El Rojo de Portmán
  9. 9 El pole dance conquista salas y rompe tabúes
  10. 10

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial

El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial