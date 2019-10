«Quiero reparar el daño causado» Marta P.M., con los dedos vendados, a las pocas horas de haber sido detenida. / lv La mujer acusada de asestar una brutal paliza a la anciana a la que cuidaba, el pasado Día de Reyes, ha sido procesada por unas lesiones graves penadas con hasta 12 años RICARDO FERNÁNDEZ Lunes, 7 octubre 2019, 08:09

«Quiero reparar el daño causado y abonar la indemnización que proceda». Marta P. M., de 42 años de edad, la mujer acusada de asestar el pasado Día de Reyes una brutal paliza a la anciana de 97 años a la que cuidaba, ha pasado de intentar cargarle el 'marrón' a dos hombres -uno de ellos, su propio compañero sentimental- a asumir su responsabilidad y a tratar de reparar en lo posible el mal provocado. Al margen de qué sea lo que en estos meses se le haya podido remover por dentro a esta mujer -licenciada en Biología y seguramente sin demasiada suerte en la vida-, parte de este cambio de actitud se deba en buena parte al buen oficio de su abogado, Melecio Castaño. Y es que, teniendo en cuenta el abundante material probatorio recabado por la Policía Nacional y las características de los hechos cometidos, que llaman a la mayor condena social, no sería de extrañar que le hubiera aconsejado asumir la culpa, intentar reparar el daño -lo cual permitiría aplicarle esa circunstancia atenuante de la pena- y buscar más adelante alguna otra vía para reducirle la condena, como la referida a la afectación de sus facultades mentales por el consumo de drogas.

No en vano, la sospechosa, a la que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, acaba de procesar por un supuesto delito de lesiones graves que pueden suponerle hasta doce años de prisión, ha señalado en sus últimas declaraciones que ese día 6 de enero pasado se metió por la nariz un gramo de cocaína. Y que incluso, a consecuencia de tal consumo, comenzó a oír voces en su cabeza.

El papel que van a desempeñar en este asunto los efectos provocados por las drogas sobre la acusada queda de manifiesto en la respuesta que la propia Marta P. M. ofreció al juez cuando este le entregó el auto de procesamiento. Una vez más debidamente instruida por su letrado, la mujer se quejó de que en ese escrito «no se recoge que yo hice todo eso porque había consumido cocaína, y por eso no estoy de acuerdo». Además, puso de manifiesto que «la Policía vio que yo estaba nerviosa -cuando la detuvo- y vio los platillos con los restos de droga. Ese tema de la cocaína no se ha recogido en el auto», insistió en su lamento.

La segunda cuestión que tendrá gran relevancia en la pena que se pueda imponer a la sospechosa estriba en la calificación que se otorgue a las lesiones que causó a la anciana. El magistrado señala en su escrito que la víctima «presenta tras la agresión un deterioro cognitivo y físico, incapacidad para la deambulación, pérdida de control de esfínteres, con descompensación de su estado anterior, habiéndose producido una agravación de la demencia senil no traumática».

Con este tipo de conclusiones, el riesgo de que la acusada pueda ser condenada por un delito de lesiones graves es elevado. En su favor, sin embargo, juegan los informes forenses, que indican que los golpes que asestó a la anciana no tuvieron repercusión cerebral, por lo que «no supusieron un riesgo para su vida, no le ocasionaron lesiones graves». Algo que ya ha evitado que haya sido procesada por tentativa de homicidio y que en los próximos meses, cuando sea juzgada, le puede ayudar a no recibir un castigo demasiado duro.