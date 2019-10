«Quiero demostrar a los jóvenes que deben practicar cualquier deporte» Antonio Martínez durante una carrera. / JOSÉ LUIS ROS CAVAL Antonio Martínez Olmos es deportista y administrativo jubilado MARIELA FASOLI Jueves, 17 octubre 2019, 08:55

Antonio Martínez Olmos (Beniaján, Murcia, 1933) es un administrativo jubilado y atleta federado a nivel regional y nacional, concretamente, corredor. Su última prueba fue el pasado 6 de octubre y corrió siete kilómetros y medio. Pero eso no es todo. Hace casi una década se convirtió en el atleta más veterano y longevo de la Región de Murcia.

-¿Como se aficionó a correr?

-A los 50 años me invitó un amigo a una carrera. La hice bien y desde entonces me aficioné.

-¿Cuál es su palmarés?

-Poseo más de 350 trofeos, muchísimas medallas, más de 150 camisetas de pruebas celebradas, muchas otras las he regalado, y así un largo historial.

-¿Sus triunfos más recientes?

-Entre el 28 y el 30 de junio de este año se disputó en Sagunto, en Valencia, el LIV Campeonato Nacional de España de Máster y quedé subcampeón en 400 metros y campeón en 100 metros lisos.

-¿Por qué cambió el ciclismo por las carreras?

-En realidad lo alterné. Siempre me ha gustado el deporte. De pequeño corría mucho. Jugué en un equipo de fútbol de Los Garres en 1958, y en 1970 me seleccionaron para participar en el Campeonato Nacional de Atletismo, concretamente en la prueba de 100 metros. Por aquel entonces los hacía en 14 o 15 segundos. Pero no pude ir por trabajo.

-¿Cómo entrena?

-Entreno un día sí y otro no. Corro entre 5 y 6 kilómetros y, según la prueba que vaya a disputar, cambio la velocidad.

-¿Cuál es el secreto de su buena forma física?

-Haber hecho deporte sin abandonarlo, y agradezco a Dios por no haber tenido impedimentos para practicarlo.

-¿Cómo haría para que los niños de hoy practicasen más deporte?

-En el colegio, que sea una asignatura obligatoria y no una optativa, y que los padres inculquen a los niños desde pequeños la importancia del deporte y que los lleven a practicarlo.

-¿Alguna maratón que le gustaría correr?

-La de Nueva York.

-¿Cuál es su mayor ilusión?

-Mi mayor ilusión y satisfacción es dar ejemplo y demostrar, sobre todo a la juventud, que deben practicar cualquier deporte, y que para ello no importa la edad.

-¿Qué es lo más importante que le ha enseñado la vida?

-A hacer el bien a todo el mundo. Soy ministro extraordinario de la comunión, y por ello visito a los enfermos y les llevo la comunión a casa. Te aseguro que tras visitrarlos me voy yo con el corazón más 'lleno' de lo que pude haber 'llenado' los suyos.

-¿De dónde viene su amor por los trovos?

-Desde los 7 u 8 años. He cantado aguilandos e improvisaba coplas. Luego he interpretado jotas en las peñas huertanas, y componía al momento trovos en mi iglesia, San Juan Bautista de Beniaján, entre otras. También participé en un concurso de Canal 7 llamado 'Los 7 magníficos' y he creado poesías para la familia. Son versos a los que yo llamo trovos.

-¿Por qué decidió estudiar Informática?

-A los 60 años empezaron a darme cursillos de informática necesarios para mi trabajo como administrativo. Por aquel entonces mi cargo era de oficial administrativo, y me propusieron ser jefe de sección. Pero no quería estar por encima de compañeros que tenían carreras y estudios en general, y decidí jubilarme.

-¿Una anécdota curiosa?

-Siempre aconsejo que hagan con su mujer lo que yo hago con la mía: el día que la deje viuda, ya no correré más.