¿Quieres el título de patrón de embarcación? Este truco te ayudará a aprobar el examen

También te servirá para las pruebas para Capitán de Yate, Patrón de Yate y Patrón de Navagación Básica

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:51

¿Has pensado en presentarte a las pruebas para poder manejar una embarcación? Ahora es más fácil que nunca aprobar el examen para la titulación de Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de Embarcaciones de Recreo y Patrón de Navegación Básica.

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha publicado de forma abierta y gratuita todas las convocatorias desde el año 2015. En la página web nautica.carm.es se ha incluido un apartado denominado 'Histórico de Exámenes' que recoge todos los cuestionarios resueltos de las pruebas para la obtención de los títulos de Capitán de Yate, Patrón de Yate, Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) y Patrón de Navegación Básica (PNB).

El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, destacó el compromiso del Gobierno regional con el derecho de los ciudadanos a disponer de información clara y útil en los procesos de formación y obtención de titulaciones. «Esta iniciativa mejora el acceso a la información y la preparación de quienes aspiran a obtener titulaciones náuticas de recreo», explicó.

El responsable de Litoral subrayó que «con esta publicación además de facilitar el estudio y la preparación de los aspirantes, también damos visibilidad al trabajo riguroso y sistemático que se lleva a cabo en la Consejería, como órgano competente en la organización, desarrollo y gestión de estos exámenes».

En la página web nautica.carm.es se puede consultar toda la información necesaria sobre cómo obtener un título, el calendario de convocatorias, las atribuciones de cada título, la estructura de los exámenes, las escuelas náuticas autorizadas, así como los procedimientos de expedición y renovación.

«Esta web es una de las más consultadas de la Consejería y representa una herramienta fundamental para miles de ciudadanos que confían cada año en nuestros procesos formativos y certificadores en el ámbito de la náutica de recreo», detalló Marín.

El director general incidió en que «con la incorporación del nuevo apartado 'Histórico de Exámenes', el portal amplía sus contenidos al servicio de la ciudadanía y consolida su función como canal informativo de referencia en materia náutica en la Región de Murcia».

Solicitudes de admisión de la tercera convocatoria

Los exámenes de la tercera convocatoria se desarrollarán el 22 y el 23 de noviembre y el plazo para presentar las solicitudes de admisión estará abierto del 14 al 29 de octubre. En la primera fecha tendrán lugar las pruebas para Capitán de Yate y Patrón de Yate, mientras que el día 23 se realizarán los exámenes de Patrón Embarcaciones de Recreo y Patrón para Navegación Básica.

Las solicitudes para participar en los exámenes teóricos para la obtención de los distintos títulos náuticos se cumplimentarán y presentarán, preferentemente de forma telemática, a través del procedimiento específico con código 525 de la Sede Electrónica de la Comunidad, al cual se puede acceder también a través del enlace de la página web de Actividades náuticas.

