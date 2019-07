«No queremos ser socios de gobierno de unos tahúres mentirosos» Iván Espinosa de los Monteros, en el Congreso de los Diputados. / Fernando Alvarado / EFE Iván Espinosa, portavoz de Vox en el Congreso: «De la conversación con Villegas deduzco que no tienen la más mínima intención de llegar a un acuerdo con Vox» JULIÁN MOLLEJO Sábado, 6 julio 2019, 00:36

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales y portavoz en el Congreso de Vox, ha sido el encargado de defender la posición de su partido tras el fiasco de la investidura presidencial del candidato del PP en Murcia. Niega que hubiera un acuerdo para que los cuatro diputados de Vox se abstuvieran y pone una única condición para que eso ocurra: que Ciudadanos firme un acuerdo programático con Vox, algo sobre lo que, afirma, no es nada optimista.

-¿Había un acuerdo verbal entre Teodoro García y Santiago Abascal para que Vox se abstuviera en la investidura de Murcia?

-No. No lo había, pero eso no era lo importante tampoco. Con el PP no había especial problema para llegar a un acuerdo programático, se hubiera alcanzado fácilmente. El jueves por la mañana lo tenían bastante avanzado PP y Vox y también, y esta es la clave, con Ciudadanos. Hay cuatro opciones. Una que gobierne el PP en solitario, para lo que sería suficiente llegar a un acuerdo con ellos y ya está. Opción dos: que gobierne el PP con Cs, lo lógico entonces es llegar a un acuerdo con el PP y con Cs. Opción tres: que gobierne el PSOE con Cs; en eso ni entramos ni salimos. Y opción cuatro: que se llegue a tal situación de absurdo y bloqueo que se convoquen nuevas elecciones. Las dos últimas ni las comento porque no dependen de nosotros, pero en las dos primeras, que sí dependen de nosotros, la posición es muy sencilla. Estamos diciendo lo mismo desde el día siguiente de las elecciones: sentémonos cuanto antes para llegar a un pacto y tener un gobierno cuanto antes. Y, en los últimos diez días, a raíz de los incumplimientos flagrantes del PP y Cs, añadimos que ya no queremos ser sus socios de gobierno, no queremos estar en ninguna consejería ni ningún puestito que tenga que ver con ellos porque no nos fiamos. No queremos ser socios de gobierno de unos tahúres que mienten más que hablan. Quiero que se comprometan en público a una serie de puntos para que dentro de seis meses o dos años comprobar el grado de cumplimiento.

«Abascal solo se comprometió a consultar la abstención con el comité ejecutivo, lo consultó y este decidió que no»

Enfado del PP

-Pero el jueves Abascal y Casado estuvieron hablando de la investidura de Murcia...

-No tenemos ningún problema con el PP, aunque estén muy enfadados ahora fruto del calentamiento.

-¿Y no les bastaría con un compromiso por escrito del PP de que se cumplirán los puntos programáticos acordados?

-Si gobierna solo el PP, sí. Pero tras la experiencia andaluza, donde llegamos solo a un acuerdo con el PP y al día siguiente de la investidura Ciudadanos dijo que eso era papel mojado, no vamos a cometer el mismo error dos veces.

«La situación de Murcia se podría arreglar mañana si Ciudadanos firmara el acuerdo al que llegamos el jueves por la mañana»

-¿Abascal entonces nunca llegó a comprometer con el PP la abstención de Vox en Murcia a cambio del cumplimiento del documento de diez puntos que han facilitado los populares?

-Abascal solo se comprometió a consultarlo con su comité ejecutivo, lo consultó y este decidió que no. Ese documento es una versión muy rebajada de lo que se había hablado por la mañana. Estos son unos tramposos del demonio. Por la mañana había un acuerdo con una coincidencia del 95%, pero a las dos de la tarde sale primero Girauta diciendo que no hay ninguna reunión, que solo se están tomando un café, cuando llevaban reunidos desde las nueve. Y luego Villegas, en sede parlamentaria, dice que no van a firmar ningún acuerdo con nosotros, contradiciendo lo que había dicho Ciudadanos durante toda la mañana, que era que sí iban a firmar un acuerdo con nosotros. ¿Para qué estamos hablando cinco horas?, ¿para qué todo este paripé? Para al final decir que no firman, y como saben que nosotros no lo vamos a aceptar, poner en marcha toda la presión mediática y amenazas. Todo se podría arreglar mañana mismo si firmaran el acuerdo al que llegamos el jueves por la mañana.

«Soy cero optimista»

-Tras fracasar la investidura, usted habló con Villegas para establecer un canal directo de comunicación entre los dos partidos. ¿Es más optimista después de esta conversación con el secretario general de Ciudadanos?

-No. Soy cero optimista. Pero no por falta de ganas. De la conversación con Villegas deduzco que no tienen la más mínima intención de llegar a un acuerdo con Vox en nada. Ni aunque el contenido sea de su agrado. Por eso en Murcia, cuando se llega a un acuerdo de contenidos por la mañana, desde Madrid dijeron que no, porque no les interesan los contenidos, lo que no quieren es llegar a un acuerdo con Vox y así someternos a una presión mediática con la que creen que nos van a doblegar y vamos a adoptar decisiones en contra de nuestro criterio.

-¿El rechazo de la investidura en Murcia es una forma de presionar la negociación que mantienen en la Comunidad de Madrid los mismos partidos?

-No. Es necesario que el acuerdo sea visible, público, comprobable para que dentro de seis meses no estemos como ahora discutiendo si dijeron esto o aquello, y porque como cada día son más mentirosos, nosotros cada día somos más exigentes.

-¿Tras el duro enfrentamiento que se ha producido en Murcia cree que llegar a un acuerdo para una segunda investidura va a ser más complicado?

-Lo veo lo mismo. El problema es que Ciudadanos ha dicho que no quiere firmar. Ese es el escollo, todo lo demás son fuegos de artificio. Una solución sería, aunque tampoco quieren, es que el PP gobierne en solitario con el apoyo de Ciudadanos y Vox desde fuera.

-Se dice que usted representa el ala dura de Vox...

-Eso solo lo dice Teodoro García Egea porque busca un culpable en el que personalizar lo ocurrido, y él tiene sus terminales mediáticas para difundirlo, pero no es así. La decisión de Murcia no la tomé yo, la tomó el comité ejecutivo de Vox, que es un órgano colegiado y en el que yo ni siquiera estoy.