«Queremos informar de la importancia de la prevención antirrábica» Fulgencio Fernández. Fulgencio Fernández Buendía es el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia EFQ. Murcia Viernes, 16 agosto 2019, 10:51

El Colegio de Veterinarios de Murcia, bajo la dirección de Fulgencio Fernández, ha puesto en marcha una iniciativa a través de la cual pretende impulsar el cuidado y la protección de todo tipo de mascotas.

-Cada año, unas 60.000 personas mueren en el mundo a causa de la rabia. La vacunación antirrábica es obligatoria para perros, gatos y hurones. Se puede realizar durante todo el año, pero en verano se intensifica. En el caso de municipios con gran extensión rural, dispersión de la población, de difícil acceso y que no disponen de atención veterinaria permanente, se podrán realizar concentraciones con tal finalidad. Pese a la obligatoriedad, no existe una concepción real de la misma salvo en núcleos urbanos donde la convivencia hombre-mascota es más estrecha. En Murcia, se necesita una tasa de vacunación superior al 70% del censo para formar un colchón inmunitario que neutralice la transmisión del animal al hombre. En el caso reciente de rabia en Ceuta, la vacunación del 80% del censo sirvió para su control y no difusión. Por ello, invito a los propietarios de mascotas a que acudan a su veterinario y las vacunen de la rabia si aún no lo han hecho.

-Con ella pretendemos informar a la ciudadanía de la importancia de la vacunación antirrábica al tiempo que le damos una serie de consejos muy necesarios en materia de seguridad alimentaria y en mascotas una vez metidos en la estación estival. Estos consejos nacen del contexto 'One health, una salud', de la dimensión sanitaria de nuestra profesión. Esta campaña tiene dos ámbitos: el primero, el de la seguridad alimentaria, se resume bajo el título 'Este verano, alimentos seguros. Tú eres parte de la seguridad de los alimentos'. Con ella pretendemos orientar y concienciar al consumidor de que, aunque sea el último eslabón de la cadena, tiene un papel importantísimo y debe comprometerse con la calidad de los alimentos que va a consumir. En verano, las temperaturas son muy elevadas y ello favorece la proliferación de los gérmenes que pueden contaminar los alimentos y provocar que disminuya la duración para su consumo. Por ello, pese a la importante labor de los inspectores veterinarios, es conveniente y necesaria la colaboración y participación de los consumidores, hacia los que dirigimos una serie de consejos relacionados con la consulta del etiquetado, la conservación los alimentos, la manipulación adecuada y el consumo solo en establecimientos autorizados.

En segundo lugar, el ámbito de las mascotas se enmarca bajo el lema ' Tu mascota: protégete y protégela', con el que pretendemos, en esta estación estival, orientar al propietario de un animal de compañía, que mayoritariamente va a salir de vacaciones y que puede viajar con o sin mascota, sobre la conveniencia de llevar la mascota al veterinario para una revisión de su salud y actualización de sus vacunaciones y desparasitaciones. También es importante preguntar a los veterinarios sobre sus cuidados estivales de bienestar, alimentación, prevención de golpes de calor, requisitos para viajar dentro y fuera del país o condiciones sanitarias para acudir a zonas de playa o campo donde confluyen fundamentalmente niños. Desde el Colegio de Veterinarios damos el mensaje de que la tranquilidad del propietario pasa por la salud de su mascota.