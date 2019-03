El pulso entre la Comunidad y Adif pone en peligro los plazos del soterramiento

O bien el Ministerio de Hacienda acepta las condiciones del Gobierno regional para pagar las obras del AVE con un aval, o hay que cambiar la ley autonómica de Hacienda. Pocos podían imaginar el bloqueo que se ha producido justo en la recta final para adjudicar las obras pendientes del soterramiento en Murcia, la fase que comprende desde la estación hasta Nonduermas. El proceso se encuentra en un momento crítico y a punto de entrar en vía muerta si no se encuentra una solución legal y financiera de inmediato. La planificación para la entrada del AVE, prevista por el Ministerio a finales del año que viene, está en estos momentos en el aire. Para solucionarlo, el PSOE ha propuesto a los demás partidos una reforma exprés de la ley autonómica de Hacienda, lo cual rechaza el Gobierno regional. En paralelo, Adif ha realizado una consulta al Ministerio de Hacienda para que autorice el sistema de pago a través de un aval, lo cual evitaría cambiar la ley regional. La solución a este conflicto se solucionaría por una vía u otra.

El Consejo de Ministros tuvo que cambiar la ley del Sector Público para que el convenio del AVE de Murcia tuviera encaje legal y financiero, y ahora Adif propone que el Ejecutivo murciano haga lo propio con una normativa autonómica -como publicó ayer 'La Verdad'-pero eso ha acentuado el choque con el Gobierno regional, que reclama a su vez que se cambie el convenio. Los esfuerzos se centran en buscar una fórmula que permita a la Comunidad pagar su parte, que asciende a 134 millones de euros en los próximos cinco años, aunque el presidente Fernando López Miras recalcó que no piensa cambiar la ley para desbloquear la situación. Manifestó que es «más fácil cambiar unas líneas del convenio que una ley entera», que implica poner de acuerdo a los grupos políticos y convocar comisiones y plenos.

Las fechas 27/03/19 La Sociedad Murcia Alta Velocidad tiene previsto reunirse hoy para estudiar la situación y el borrador de la adenda del convenio, a la espera de la decisión que tome el Ministerio de Hacienda. 28/03/19 El Consejo de Administración de Adif tenía previsto adjudicar mañana las obras pendientes del soterramiento, pero tendrá que esperar a que se resuelva el bloqueo a causa de las limitaciones de la ley regional de Hacienda para pagar las obras a través de un aval. La reunión coincide con la visita de Pedro Sánchez a la Región. 02/04/19 El Ayuntamiento de Murcia prevé aprobar en el Pleno el texto del convenio y la parte que le compromete como socio. Está también a expensas del acuerdo. Mayo Si el problema jurídico y financiero se desbloquea, la adjudicación definitiva de las obras podría llevarse a cabo a finales de abril o principios de mayo, una vez que el convenio quede ratificado por las tres administraciones, con sus informes.

Más retrasos

Fuentes de Adif no ocultan la «gravedad» de la situación. La consecuencia inmediata de este atasco es que la empresa estatal no podrá adjudicar mañana las obras que faltan como tenía previsto, un hecho que iba a coincidir con la visita del presidente Pedro Sánchez. No obstante, en el supuesto de que se solucione el conflicto con rapidez, las obras no se podrían adjudicar hasta finales de abril o principios de mayo debido a los trámites que faltan para que los accionistas de la Sociedad Murcia Alta Velocidad (Adif, Comunidad y Ayuntamiento de Murcia) ratifiquen el convenio.

Adif ya no garantiza los plazos para que el AVE llegue a Murcia a finales de 2020 como prevé del Ministerio de Fomento

El fondo del asunto es que la ley regional de Hacienda no permite firmar préstamos participativos plurianuales, según la Consejería de Hacienda, por lo que propone en su lugar un aval que ya está recogido en la ley de Presupuestos por valor de 134 millones de euros.

La presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo, se comprometió el lunes a hacer una consulta al Ministerio de Hacienda para que autorice esta fórmula y haga una excepción, pero no las tiene todas consigo, de ahí que este organismo haya solicitado al Gobierno de López Miras que cambie la ley regional de inmediato para poder adjudicar las obras. El ejecutivo autonómico se opone.

Préstamo pendiente del BEI

Entre medias, existe un compromiso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar la mitad del coste total de las obras a bajo interés y con un plazo de 25 años. Esta subvención, que se piensa autorizar en mayo, compromete a los socios a consignar dichos préstamos en sus respectivos presupuestos. No obstante, pueden surgir problemas adicionales con el BEI si no se firma el convenio del soterramiento.

Las reacciones López Miras. Pte Comunidad: «Queremos un acuerdo, pese a la deslealtad institucional» «Pasada esta fase de deslealtad institucional, que es evidente, y de desprecio a las relaciones entre dos gobiernos legítimos, lo que queremos es llegar a un acuerdo», dijo el presidente. Confía en que «haya un acuerdo» y destacó que la «voluntad» del Gobierno de la Región es alcanzarlo. «Lo que queremos es firmar ya». Joaquín López. Portavoz PSOE: «El presidente debe aclarar cuál es el verdadero problema» El portavoz parlamentario del PSOE pidió al presidente de la Comunidad «claridad y transparencia». «Que aclare a todas las murcianas y murcianos cuál es el verdadero problema para permitir que, entre todos, alcancemos la solución que haga posible la adjudicación de las obras del soterramiento con la máxima rapidez», manifestó. Andrés Pedreño. Diputado Podemos: «Parece que hay una venganza política contra los vecinos» Andrés Pedreño considera que el aplazamiento de la firma demuestra que el Gobierno regional está actuando de forma «negligente» respecto al convenio con Adif. «Parece que detrás de estas decisiones hay más de venganza política contra los vecinos». Dijo que la Comunidad y el Ayuntamiento «se están comportando como niños». Joaquín Contreras. Plataforma: Lamenta la falta de acuerdo y el «poco interés» por soterrar La Plataforma Pro Soterramiento lamentó la falta de acuerdo de las tres administraciones y exigió una solución antes de que se reúna hoy la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Cree que debían estar ya las partidas presupuestarias, y que lo contrario demuestra el «poco interés» de las administraciones local y regional por el soterramiento.

El calendario para el acceso del AVE a finales del año que viene, como pretende el Ministerio de Fomento, está en el aire. Adif no se puede comprometer en estas circunstancias a cumplir los plazos de ejecución de las obras que faltan, lo ven muy complicado, indican fuentes de la sociedad estatal a 'La Verdad'.

El Gobierno regional considera «excesivo» que se le exija cambiar la ley, en lugar de modificar el texto del convenio, que a su juicio resulta más fácil. Critica además que hasta este momento no se le haya entregado el documento aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Teme que este acuerdo del Gobierno central pueda colisionar incluso con la ley autonómica. «El convenio debe firmarse de una forma u otra, no se puede demorar más, pero dentro de la legalidad», insistió un miembro del Ejecutivo.

Motivación electoral

El presidente López Miras subrayó que, «evidentemente», la Comunidad no puede firmar el convenio que el Gobierno central ha puesto «sobre la mesa porque va en contra de la ley que tenemos en la Región», aunque mostró su «voluntad en darle una solución».

Indicó que el convenio se presentó unilateralmente y sin consultar, algo que su gobierno puso de manifiesto antes de la reunión técnica del lunes. Dijo desconocer si el Ejecutivo central maneja los tiempos «con fines electoralistas o personalistas», aunque recordó que esta semana «tenemos visitas y dimisiones». De lo contrario, consideró que «no se entiende que lo presenten con tanta urgencia, sin contar con el resto de administraciones, de tapadillo, y que nos intenten meter por la puerta de atrás un convenio que no podemos firmar». Propuso cambiar el documento. «No hay que esperar mucho más allá; en uno de esos viernes sociales a los que nos tiene acostumbrado el Gobierno, con meter una línea cambiando esto ya esta todo arreglado; no hay que darle muchas más vueltas», señaló.

El PSOE pide una reforma exprés de la ley en 48 horas El PSOE propuso ayer al resto de grupos parlamentarios una reforma urgente de la ley regional de Hacienda para desbloquear del soterramiento. Su portavoz, Joaquín López, cree que «si hay voluntad» se puede modificar la norma en la Asamblea Regional con un trámite de 48 horas. La legislatura acaba el próximo lunes y entra en funcionamiento al Diputación Permanente. López Pagán admitió que la ley impide firmar el convenio, por lo que explicó que su partido ya tiene preparada una modificación, que incluiría en el artículo 37 un nuevo apartado para permitir los compromisos de gasto plurianual en créditos participativos, una formula que no está recogida, como avanzó 'La Verdad'. El apartado que quiere incluir el PSOE recuerda que la Comunidad también participa con Adif en la sociedad para la integración ferroviaria en Cartagena, y pronto lo hará con Lorca. El nuevo texto reza: «Créditos o préstamos participativos destinados a las sociedades mercantiles creadas al amparo de los convenios de colaboración entre administraciones públicas y/o entidades públicas empresariales con el fin del desarrollo de obras para la remodelación de la red arterial ferroviaria de las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca».