«Nadie puede manejar o controlar la mente de otra persona» Lorena Belmonte. / N. garcía/agm La profesora der la UMU, Lorena Belmonte, impartirá una charla en la Real Academia de Medicina y Cirugía sobre las utilidades de la hipnósis ENDIKA PARTE Jueves, 16 agosto 2018, 07:40

«La hipnosis es voluntaria, nadie puede controlar la mente de otra persona», advierte Lorena Belmonte, doctora en Psicología y profesora de la Universidad de Murcia (UMU) especializada en esta práctica. Es una herramienta que siempre ha estado rodeada de misterio debido a la imagen que se ha utilizado en la industria del cine y la televisión, donde se mostraba como un método 'mágico', con pérdidas de conciencia y con el poder de controlar las mentes a favor del hipnotizador. Sin embargo, su aplicación clínica, desarrollada por especialistas, no tiene nada que ver con este imaginario. Lorena Belmonte utiliza la hipnosis como técnica complementaria a los psicofármacos. De sus utilidades hablará el 18 y 19 de septiembre en la Real Academia de Medicina y Cirugía.

-La sociedad a día de hoy sigue sin saber qué es la hipnosis. ¿Qué es?

-Es una herramienta de la psicología que debe ser aplicada, dentro de un tratamiento, por especialistas de la salud mental. El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente. Es un proceso de atención focalizado, a través del cual se intenta conectar con nuestra parte emocional y nuestro pensamiento inconsciente para, así, potenciar las habilidades internas.

-¿El paciente se queda supeditado a la voluntad del hipnotizador?

-La mayoría de las personas conocen esta técnica por el mundo del espectáculo, por medio de los ilusionistas. No tiene nada que ver: toda hipnosis se trata de un proceso voluntario. Nosotros lo denominamos como autohipnosis ya que nadie que no quiera ser hipnotizado lo será. Nadie puede manejar o controlar la mente de otra persona. El paciente es consciente en todo momento; sí es verdad que puede estar más desconectado del exterior, pero no quiere decir que no procese la información o que pierda la conciencia. Sin embargo, hay malas prácticas con esta herramienta y mucho intrusismo profesional. No hay que aceptar hipnosis de nadie que no sea médico o psicólogo. Además, tampoco se debe aceptar como tratamiento único ya que la hipnosis no cura, forma parte de un tratamiento.

-¿Entonces, qué objetivo tiene esta herramienta?

-Presenta multitud de beneficios. A nivel científico se ha comprobado su utilidad. Aliviar dolores, reducir la ansiedad, mejorar la concentración, superar fobias, ayuda a bajar peso e incluso mejora los trastornos conversivos, donde los síntomas psíquicos se transforman en físicos, pudiendo provocar, por ejemplo, la parálisis de una pierna.

-¿Cómo es la regulación de esta técnica en España?

-Es una herramienta dentro de la psicología. En el sistema público español no tiene regulación y no se oferta, pero a nivel privado, es legal. En otros países está totalmente aceptada. La División 30 de la APA (Asociación Americana de Psiquiatría) la reconoce.

-¿El paciente puede sufrir algún riesgo o daño con esta técnica?

-Es una herramienta inocua. Pueden aparecer emociones negativas como la tristeza o la melancolía, pero el paciente no sufre ningún daño. También se recomienda no utilizar estas prácticas con personas con trastornos psicóticos o epilepsia para evitar riesgos, ya que según estudios, puede tener efectos negativos.

-¿Esta práctica tiene algo que ver con el sueño?

-No tiene nada que ver. Predominan las ondas Alpha que son las que aparecen previamente a dormirnos, pero no tiene nada que ver.

-Los días 18 y 19 de septiembre llevará a cabo un curso de ocho horas sobre Hipnosis clínica en la práctica en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región. ¿Cuáles son los objetivos?

-Que la sociedad entienda para qué se utiliza esta práctica. Conocer de dónde viene, sus aplicaciones clínicas y desmentir los mitos que existen. Además, llevaré a cabo ejercicios prácticos de sugestionabilidad y una hipnosis grupal. Un recorrido íntegro y profundo.

-¿Le ve futuro a esta práctica?

Seguro que sí. Con que la sociedad entienda qué es esta herramienta y sus ámbitos de aplicación y deje de asociarlo a la magia y al oscurantismo vamos por buen camino. Porque no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, sino con el manejo de nuestro inconsciente y de nuestras potencialidades.