La publicidad en redes de los centros de Medicina Estética tendrá que cumplir con criterios de «veracidad»

La Consejería de Salud presentó este miércoles en el Consejo de Salud de la Región de Murcia -un órgano consultivo que reúne a diferentes entidades ... y agentes sociales- el borrador del decreto que regulará los requisitos técnicos y sanitarios de los centros de Medicina Estética. La nueva norma establece que la publicidad que se haga en webs o redes sociales tendrá que «cumplir criterios de veracidad y transparencia, a fin de que se ajuste con exactitud a las actividades sanitarias» que realice el centro, previa autorización. De esta forma se busca «evitar informaciones que puedan inducir a engaño, error o representar riesgo para la salud», según explicó la Consejería.

El texto del decreto también aborda aspectos relacionados con la información clínica y el consentimiento informado. El facultativo «no deberá emprender ningún tratamiento de Medicina Estética solicitado por un paciente si se considera que el balance beneficio riesgo no es favorable, especialmente en aquellos pacientes diagnosticados con un trastorno dismórfico corporal». La Consejería señaló que «la Región de Murcia avanza con respecto a la legislación de otras comunidades y remarca esta premisa» en el artículo 12 del decreto, «con el fin de proteger más tanto al paciente como al profesional».

El decreto delimitará la actividad asistencial de la Medicina Estética, que únicamente realiza tratamientos no quirúrgicos, «y corresponde a licenciados o graduados en Medicina Estética». La norma, por tanto, no entra en el campo de la cirugía estética, sino que se circunscribe a tratamientos como la infiltración de bótox o ácido hialurónico, que han experimentado un auténtico 'boom' en la Región de Murcia en los últimos años.

La Asociación Murciana de Medicina Estética lleva tiempo reclamando al Gobierno regional la aprobación de una norma específica, algo que ya han hecho otras comunidades. El año pasado, esta organización recibió 22 denuncias sobre «intrusos que se anuncian en redes sin ningún pudor, realizando tratamientos y actos propiamente médicos sin serlo», según advertía la presidenta de esta organización, Virtudes Ruiz, en declaraciones a LA VERDAD a principios de 2025. «Los que realizamos medicina estética de calidad venimos pidiendo una regulación tanto al Ministerio de Sanidad como a la Comunidad. Entendemos que se garantizaría más seguridad al usuario«, subrayaba.

En la Región había a mediados de este año 368 centros autorizados para la realización de tratamientos de medicina estética, lo que representa un incremento del 30% desde 2022. Al calor de este suculento negocio ha crecido el intrusismo y las malas prácticas, denuncian los profesionales. La elaboración del decreto coincide además con la polémica por la muerte en 2022 de Sara Gómez tras someterse a una liposucción en el Virgen de la Caridad de Cartagena a manos de un cirujano que carecía de la especialidad de Cirugía Plástica, y que está pendiente de juicio tras haber sido procesado. También están bajo investigación otras intervenciones en el mismo centro que, según las denuncias, habrían sido realizadas supuestamente por médicos sin titulación homologada.

La nueva norma del Gobierno regional no entra sin embargo en este campo, ya que se circunscribe a tratamientos no quirúrgicos en el ámbito de las competencias autonómicas. Este decreto establece que los servicios de Medicina Estética deberán tener «identidad propia», de modo que «se asegure su separación respecto a cualquier otra actividad en cada centro». Por ello «se ha de garantizar la adecuada separación e independencia en la estructura e instalaciones respecto a cualquier otra actividad».

La Consejería destaca «el aspecto relativo a la publicidad: todos los centros y servicios deberán cumplir con lo preceptuado en la normativa básica y autonómica reguladora de la publicidad y promoción comercial de productos o actividades sanitarias» (Decreto 7/2021 porque el se regula la publicidad sanitaria en la Región de Murcia.

Salud destaca que «la Región es la única comunidad que exige la placa que se exhibe en los centros sanitarios». En concreto, estos establecimientos deben tener expuesta una chapa identificativa de color azul, donde ha de constar su número de Registro Sanitario y, en el interior del centro, en lugar accesible al público, un documento acreditativo de la autorización e inscripción sanitarias, para comprobar si el permiso está vigente«.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, señaló que el decreto busca intensificar el control de la Medicina Estética y reforzar la continuidad asistencial, así como reforzar «las garantías existentes». Se trata de ofrecer «la mayor protección a pacientes y profesionales», resumió.