Una paciente recibe una infiltración de ácido hialurónico. Israel Sánchez / AGM

La publicidad en redes de los centros de Medicina Estética tendrá que cumplir con criterios de «veracidad»

El decreto que prepara el Gobierno regional abordará aspectos de la información clínica y el consentimiento informado: «El facultativo no deberá emprender ningún tratamiento si considera que el balance beneficio riesgo no es favorable»

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

La Consejería de Salud presentó este miércoles en el Consejo de Salud de la Región de Murcia -un órgano consultivo que reúne a diferentes entidades ... y agentes sociales- el borrador del decreto que regulará los requisitos técnicos y sanitarios de los centros de Medicina Estética. La nueva norma establece que la publicidad que se haga en webs o redes sociales tendrá que «cumplir criterios de veracidad y transparencia, a fin de que se ajuste con exactitud a las actividades sanitarias» que realice el centro, previa autorización. De esta forma se busca «evitar informaciones que puedan inducir a engaño, error o representar riesgo para la salud», según explicó la Consejería.

