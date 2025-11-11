PSOE y Vox vuelven a unirse contra el calor en las aulas Aprueban en la Asamblea una moción para exigir al Gobierno regional un plan urgente para climatizar los centros educativos

David Gómez y E. P. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:33 Comenta Compartir

La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional aprobó este martes una moción del PSOE, con el voto favorable de Vox, que insta al Gobierno de Fernando López Miras a aplicar medidas urgentes para climatizar las aulas de los centros educativos públicos de la Región ante las temperaturas extremas que soportan cada verano alumnos y docentes.

El diputado socialista Juan Andrés Torres destacó que su grupo ha presentado esta propuesta «en cuatro ocasiones» ante «la inacción del Ejecutivo autonómico». «Es una indecencia que López Miras no haga absolutamente nada mientras los niños estudian a más de 30 grados en verano y pasan frío en invierno», denunció. Torres recordó que la normativa de seguridad laboral «prohíbe superar los 27 grados o bajar de los 17 en las aulas» y exigió que el Gobierno regional garantice «la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa». Según explicó, «el cambio climático ha agravado el problema» y citó las protestas del IES Carlos III de Águilas, donde «familias y estudiantes se han manifestado durante semanas exigiendo aulas climatizadas».

Desde el PP, Carlos Albaladejo defendió que el Ejecutivo «ya está actuando con el Plan de Eficiencia y Reconversión Bioclimática, que contempla 179 actuaciones en 166 centros educativos», y pidió la colaboración del Gobierno central porque «es un problema que afecta a toda España, no solo a la Región».

El Grupo Mixto, representado por José Luis Álvarez-Castellanos, apoyó la iniciativa, aunque advirtió de que «el Gobierno regional anuncia mucho y ejecuta poco». Según indicó, «en 2024 se presupuestaron 13,5 millones de euros para climatización, pero solo se ejecutaron cuatro», lo que demuestra, dijo, «una falta de compromiso presupuestario y político con la escuela pública». Por su parte, Vox planteó una enmienda para establecer un plan plurianual con objetivos concretos y mecanismos de seguimiento, que fue incorporada al texto final. En ese sentido, el PP criticó que Vox vuelva a apoyar una iniciativa de los socialistas, esgrimiendo la teoría de «la pinza».

Violencia en el deporte

Por otra parte, la Comisión de Educación aprobó otras tres mociones en materia cultural y social. Entre ellas destaca la del PP para impulsar una campaña contra la violencia con deportistas murcianos como agentes de cambio social. La diputada Sonia Ruiz defendió la propuesta asegurando que «el deporte es una herramienta para construir respeto, igualdad y unidad». Vox se abstuvo.

También se aprobó por unanimidad la propuesta del partido de Abascal para la rehabilitación del Cinema Pliego. Asimismo, salió adelante una moción del PP para reforzar el aprendizaje didáctico entre colegios y museos, que busca fomentar la creatividad y el pensamiento crítico a través de la educación patrimonial.

La izquierda también enmienda la moción de los centros de menores

El Pleno de la Asamblea Regional debate este miércoles la polémica moción del Grupo Parlamentario Vox en la que pide el cierre de «todos los centros de inmigrantes gestionados por la Comunidad». Una propuesta que tiene pocos visos de salir adelante pues los otros grupos –PP, PSOE y Mixto– han presentado enmiendas a la totalidad. También hoy se debate una propuesta del Partido Popular para aumentar los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como otra iniciativa de Podemos en apoyo a los bomberos forestales. Denuncia que la Región es la única que tiene externalizados a estos profesionales y exige recuperar un servicio cien por cien público. Los socialistas, por su parte, plantearán la implementación de un plan de choque en la Región que solucione los atrasos en las citas de mamografías, así como que el suelo público sea siempre público.