PSOE y Vox coinciden en apoyar 14 enmiendas en la tramitación de la Ley de Simplificación en la Asamblea Regional El texto, que procede del decreto ley convalidado en julio, se elevará ahora al Pleno para su aprobación definitiva

EP Murcia Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

El PP acusa a PSOE y Vox de haberse aliado en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional para «poner trabas a la Ley de Simplificación Administrativa», después de que ambos grupos hayan coincidido en el apoyo a 14 enmiendas durante la tramitación del proyecto de ley. Sostiene que hay «un pacto» entre ambos partidos «para modificar una norma que busca agilizar los trámites de la Administración». Este lunes se celebró la sesión en la que se examinó el informe de la ponencia y se debatieron y votaron las enmiendas no incorporadas. El texto, que procede del decreto ley convalidado en julio, se elevará ahora al Pleno para su aprobación definitiva.

La diputada del PP, María Casajús, asegura que Vox «ha votado a favor de siete enmiendas del PSOE y también de una de Podemos, mientras que el PSOE ha apoyado siete de Vox», lo que a su juicio demuestra que existe un pacto «para cambiar la ley». «Se han dado la mano incluso para decirle a los agricultores lo que tienen que hacer con sus terrenos», señaló.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños recordó que el proyecto procede de un decreto «que presentaba importantes deficiencias», y que la tramitación parlamentaria «ha permitido escuchar a representantes de la sociedad civil que pidieron mejoras». Criticó que el PP «no haya querido modificar ni una coma del texto original», y afirmó que ha presentado 40 enmiendas para «garantizar la imparcialidad de los servicios públicos, agilizar trámites respetando el medio ambiente, fomentar la participación y asegurar la transparencia en la colaboración público-privada.

El portavoz de Vox en la comisión, Antonio Martínez, defendió que una de sus enmiendas aprobadas «reconoce como estratégicos los proyectos que benefician al sector primario». Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, María Marí, indicó que su grupo ha presentado hasta 44 enmiendas.