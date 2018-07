El PSOE respalda a Conesa y acusa al PP de mentir sobre el AVE Susana Hernández, ayer, junto a varios dirigentes del PSOE murciano. / Edu Botella / AGM La portavoz socialista Susana Hernández denuncia «las mociones, retrasos y cambios de parecer a lo largo de estos últimos años» A. B. Lunes, 16 julio 2018, 07:11

Más de medio centenar de concejales, miembros de la ejecutiva municipal del PSOE, entre ellos pedáneos, portavoces y vocales, se reunieron en la sede del partido, en la calle Princesa de la capital, para recordar «las numerosas mentiras del PP a nivel local, regional y nacional a los vecinos que han manifestado su confianza en que el AVE llegue ahora ya sí soterrado», según señalaron fuentes de este partido.

El secretario general, José Antonio Serrano, recordó las decisiones anunciadas el viernes por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, sobre que el AVE llegará soterrado a El Carmen a una cota de menos ocho metros en el segundo semestre de 2020. Y que el paso a nivel de Santiago el Mayor estará abierto «el mayor tiempo posible y no cerrado durante dos años como pretendía el proyecto del PP con el perjuicio para los vecinos de la zona».

Además, se refirió a que, en unos días, se licitarán los dos tramos pendientes del soterramiento: El Carmen-Barriomar y Barriomar-Nonduermas. Al respecto, remarcó que «esta realidad contrasta con las promesas incumplidas del PP sobre la llegada del AVE».

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, añadió que, en primer lugar, el PP «tardó tres años en aprobar el plan de reordenación urbana de la zona afectada por las obras de soterramiento» y, a continuación, insistió en que en 2012 se firmó una moción de los 29 concejales de la Corporación que proponía garantizar que la llegada del AVE nunca se produciría en superficie. En febrero de 2014 se celebró una de las grandes manifestaciones con el PP a la cabeza de la pancarta en la que se leía 'No al AVE en superficie'.

Concentraciones diarias

Sin embargo, el último proyecto del PP, «y por ello las concentraciones diarias en las vías, consistía en la llegada de la alta velocidad en superficie», señaló Hernández, quien recordó las mociones, retrasos y cambios de parecer del PP a lo largo de estos últimos años, advirtiendo de que ya «en 2014 el AVE debía estar en Murcia soterrado. Aunque eso no ocurrió, no salió ningún dirigente 'popular' a protestar, pero también se habló de que llegaría a finales de 2015, cuando un exdelegado del Gobierno anunció que se comería las uvas en la Puerta del Sol de Madrid, también a finales de 2017. El PP, en su opinión, «carece de credibilidad, por eso creemos que esta Región se merece un Gobierno que no mienta, que no manipule, que resuelva los problemas y no los genere».