El PSOE pide a Luengo que aclare las medidas urgentes que se han aplicado en el Mar Menor en el último año y medio

El secretario general de la formación socialista, Diego Conesa, se comprometió en un desayuno informativo ofrecido este lunes a hacer «una oposición firme, pero constructiva»

El PSOE presentó este lunes en la Asamblea Regional una solicitud de comparecencia del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo para que explique cuál es el grado de ejecución del decreto de medidas rrgentes sobre el Mar Menor, que, recuerda el secretario general de los socialistas, Diego Conesa, está en vigor desde febrero de 2018. «Queremos saber qué ha hecho el Gobierno regional en el último año y medio, porque lo que no ha hecho, lo sabemos». Así, recuerda el líder de la oposición en la Asamblea Regional que la propuesta de la Ley de Protección Integral del Mar Menor no se ha llevado a término y exige al máximo responsable del área, Luengo, que aclare si va a impulsar la tramitación de la citada ley, que colectivos ciudadanos, científicos y organizaciones conservacionistas no dejan de demandar para salvaguardar el Mar Menor.

Además, desde el PSOE critican las decisiones adoptadas con respecto a la conservación del Mar Menor, que califican de «simples medidas de cosmética y maquillaje», y denuncian las acusaciones de antimurcianismo «cada vez que se denuncian inacciones o se anuncian riesgos o amenazas».

Durante el desayuno informativo ofrecido este lunes, Conesa recuerda que su grupo presentó en el mes de julio más de 200 iniciativas en la Asamblea Regional, así como la propuesta a Ciudadanos de un Pacto por la Justicia y para el impulso de la transparencia y el buen gobierno en la Región de Murcia «con el fin de fortalecer el papel y la independencia del Consejo de la Transparencia». Igualmente, Conesa se compromete a ejercer «una oposición firme, pero constructiva» frente al gobierno «liderado por la extrema derecha», tras el acuerdo de gobierno de las tres derechas.