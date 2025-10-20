La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un paciente recibe tratamiento en La Arrixaca en una imagen de archivo. Vicente Vicéns/ AGM

El PSOE denuncia de nuevo que hay máquinas «paradas» de Oncología radioterápica en La Arrixaca

Los socialistas critican la derivación de pacientes a la privada, mientras que la Consejería señala que los aceleradores están en uso

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, volvió a acusar este lunes a la Consejería de Salud de tener máquinas «paradas» de Oncología radioterápica en La Arrixaca desde hace dos años mientras deriva a pacientes a la privada. El PSOE anunció la presentación de mociones en los once municipios «afectados» por esta situación, en las áreas de salud del Morales Meseguer y Reina Sofía.

Marisol Sánchez recordó que La Arrixaca se reforzó con dos aceleradores lineales de última generación gracias al plan Inveat de la UE, lo que supuso «una inversión de algo más de cinco millones de euros por parte del Gobierno de España». Estas máquinas generan «un coste de medio millón de euros de mantenimiento anual tanto si se utilizan como si no». A esto hay que añadir «diez millones de euros del concierto para derivar a una clínica privada a los pacientes con cáncer de las áreas de salud VI y VII».

«En lugar de contratar al personal necesario para el funcionamiento de estos equipos, el Gobierno regional sigue derivando pacientes a un centro privado, donde reciben tratamientos más invasivos y con mayor toxicidad que los que podrían recibir en La Arrixaca con los aceleradores lineales de última generación que están sin utilizar», denunció la diputada.

La Consejería de Salud respondió que los cinco aceleradores lineales de los de que dispone La Arrixaca «están en funcionamiento», aunque «con agendas secuenciales para optimizar el tratamiento por patologías específicas, a fin de optimizar recursos y adaptando la terapia a cada paciente». En 2024 se realizaron «más de 31.000 tratamientos».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  5. 5

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  8. 8 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  9. 9 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  10. 10 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE denuncia de nuevo que hay máquinas «paradas» de Oncología radioterápica en La Arrixaca

El PSOE denuncia de nuevo que hay máquinas «paradas» de Oncología radioterápica en La Arrixaca