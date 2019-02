El PSOE cree que la propuesta para el uso temporal de la línea del AVE por trenes híbridos es un «disparate» El portavoz parlamentario socialista, Joaquín López Pagán, sostiene que el director general de Transporte ha demostrado que no está cualificado para la responsabilidad que desempeña LA VERDAD Murcia Miércoles, 6 febrero 2019, 16:27

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretario general del PSRM-PSOE, Joaquín López Pagán, ha asegurado que la propuesta formulada por el Gobierno regional al Ministerio de Fomento para que permita el uso temporal de la línea del AVE por trenes híbridos, ante el cierre del tráfico ferroviario para la entrada en servicio de la variante de Camarillas, es «un auténtico disparate».

«El director general de Transporte ha demostrado esta mañana su incapacidad y que no está cualificado para ejercer este puesto, ya que demuestra no conocer el proyecto de soterramiento. Es más, muestra un desconocimiento absoluto del tema, que no sabemos si es ignorancia o es intento burdo de manipular», ha asegurado. López Pagán indicó que los técnicos han explicado claramente por qué la solución propuesta por el Gobierno de España y por el delegado del Gobierno es la mejor posible, al tiempo que la que menos afecta a los vecinos y vecinas.

El portavoz parlamentario exigió «más respeto al Gobierno de España, al delegado del Gobierno, a los técnicos de ADIF, con los mismos que ayer trabajaban y ahora desprecian, así como a los vecinos y vecinos». También subrayó que «el delegado del Gobierno, Diego Conesa, trabaja, da la cara y ha abierto la Delegación a toda la ciudadanía y sociedad civil. Al igual que abrirá San Esteban a partir de mayo de 2019».