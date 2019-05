Las pruebas de diagnóstico permitirán hacer 'ranking' de centros de dos cursos Los alumnos de tercero de Primaria del colegio Cierva Peñafiel de Murcia, ayer, realizan las pruebas. / vicente vicÉns / AGM La Consejería no realizará esas clasificaciones de colegios e institutos, pero los resultados medios podrán ser consultados por todos los ciudadanos FUENSANTA CARRERES Miércoles, 8 mayo 2019, 02:26

Saben que la calificación no cuenta en su expediente académico, pero los nervios propios de cualquier examen -y el empeño por hacerlo bien- se palpaban ayer en el aula de tercero de Primaria del colegio Cierva Peñafiel, de Murcia, donde los 25 niños del curso, de entre 8 y 9 años, se afanaban a las nueve y media de la mañana en completar la prueba de comunicación lingüística. La media de sus resultados, como la de los otros 19.113 alumnos de los de 496 colegios de la Región que ayer iniciaron los exámenes sin incidencias ni ausencias reseñables (este año son obligatorios), permitirá a quien esté interesado elaborar una clasificación de centros dependiendo de su nivel de adquisición de competencias.

Las pruebas de diagnóstico que se celebran este mes las realizan todos los alumnos de tercero de Primaria y segundo de la ESO y solo una muestra de escolares de sexto de Primaria y cuarto de Secundaria. En esos dos últimos cursos no se podrá elaborar un 'ranking' porque no participan todos los centros. En cualquier caso, no será la Administración regional la que elabore esa clasificación. Una vez terminadas todas las evaluaciones planificadas, se emitirán los informes con los resultados. Los de cada alumno son privados -solo sus padres podrán conocerlos a través del portal 'Mirador'-, pero la media de cada colegio se podrá consultar introduciendo el código del centro. Colegios e institutos recibirán un informe por cada alumno, otro por cada grupo y otro relativo a los resultados obtenidos en el propio centro, para que, a partir de ellos, puedan poner en marcha programas de refuerzo.

«Foto de la realidad»

Las pruebas de tercer curso de Primaria que ayer estrenaron miles de escolares se extenderán hasta mañana jueves. Los días 14 y 15 de mayo se celebrarán los exámenes de sexto curso de Primaria, que harán 6.640 alumnos de 165 centros elegidos como muestra. La evaluación de segundo de la ESO, el 23 de mayo, será también para todos los institutos, por lo que también de ese curso se podrá elaborar una clasificación de centros. La prueba evaluará la competencia Matemática. Solo una muestra representativa de apenas 37 institutos realizarán los días 21 y 22 de mayo los ejercicios de cuarto de la ESO. Las pruebas de Secundaria serán, como las de Primaria, obligatorias. Los estudiantes que falten a clase para mostrar su rechazo a las polémicas 'reválidas' harán los exámenes cuando regresen al centro. Las de sexto de Primaria y cuarto de la ESO solo las realizarán una selección de centros para no entorpecer los exámenes de final de curso.

La Consejería de Educación defendió ayer la idoneidad de los exámenes de diagnóstico, que «nos permiten tener una fotografía de la realidad de nuestro sistema educativo, y seguir estructurando actuaciones en aquellos centros que obtengan peores resultados», destacó la secretaria general, Esperanza Moreno.