Proyecto UMU-Empresa contribuye a optimizar la productividad porcina mejorando las lesiones podales

Un proyecto de investigación aplicada entre la Universidad de Murcia (UMU) y la empresa murciana Agropor S.L., ha arrojado luz sobre una de las causas más importantes, y a menudo subestimadas, de la baja eficiencia en la producción porcina: las lesiones en las pezuñas de las cerdas reproductoras. Los resultados establecen una relación directa entre las lesiones podales graves y una disminución significativa tanto en la cantidad como en la calidad de las camadas, con importantes repercusiones para el bienestar animal y la rentabilidad de las granjas.

El estudio revela una alta prevalencia de este problema, detectando que un 95,9% de las cerdas evaluadas tenía algún tipo de lesión en las pezuñas, traduciéndose en un menor número de lechones nacidos vivos y en una mayor incidencia de lechones de bajo peso, incrementando su mortalidad antes del destete y los costes de manejo.

Este proyecto partió de una hipótesis innovadora: ¿podría el dolor y la incomodidad derivados de la presencia de las lesiones podales afectar negativamente el desarrollo fetal? Esta investigación liderada por los profesores Emilio Martínez e Inmaculada Parrilla del Grupo de Investigación Reproducción Animal, implicó un exhaustivo trabajo de campo y laboratorio que incluyó la evaluación de las pezuñas de más de 1.000 cerdas. El equipo sugiere que el malestar físico de estas lesiones desencadena una peor calidad de la camada.

«Las lesiones podales graves causan inflamación y dolor, lo que lleva a las cerdas a pasar menos tiempo de pie. Consecuentemente, reduce la ingesta de agua y alimento, lo que perjudicaría la nutrición materna y, por ende, retrasar el crecimiento de los fetos, aumentando así la variación de pesos al nacer», señalan los investigadores.

La colaboración entre Agropor y el Grupo de Investigación de la UMU, liderado por el profesor Emilio Martínez, es fruto de una sinergia establecida desde hace más de 30 años y que ha generado importantes avances tecnológicos. Este proyecto subraya la importancia de esta transferencia de conocimiento, ya que los resultados están teniendo una aplicación inmediata.

Para Agropor, que opera bajo un plan de mejora continua y cuenta con certificaciones de bienestar animal (sello IAWS y Welfare Quality), esta investigación aplicada ha sido crucial, ya que los resultados les permite: conocer la incidencia y el tipo de lesiones más frecuentes; establecer un procedimiento de selección para identificar y reemplazar cerdas subproductivas con una simple evaluación de la pezuña; y diseñar estrategias de prevención y control para estas lesiones, mejorando el bienestar de los animales y la rentabilidad de la granja.

«Estos resultados nos dan una herramienta práctica y fundamental para optimizar nuestra producción sin comprometer el bienestar animal», señalan desde Agropor. «Poder identificar y actuar sobre las cerdas más susceptibles a estas lesiones no solo mejora la calidad de la camada, sino que también asegura un mayor grado de bienestar para la madre».

Parte de los resultados del proyecto han sido publicados en la revista científica Porcine Health Management, y marcan un camino claro para futuras investigaciones. Dada la alta prevalencia y las significativas consecuencias económicas y de bienestar, es imprescindible desarrollar estrategias preventivas eficaces y prácticas de manejo dirigidas a garantizar la sostenibilidad de los sistemas porcinos.

Esta colaboración se materializa en el marco de dos proyectos complementarios, financiados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, respectivamente.

