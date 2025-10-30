La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El investigador de la Universidad de Murcia Pablo Cano. UMU

Un proyecto de la UMU pondrá a prueba los límites de la teoría de Einstein

La investigación podría abrir la puerta al descubrimiento de nueva física más allá del modelo actual

LA VERDAD

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:38

El investigador Pablo Antonio Cano, de la Universidad de Murcia (UMU), ha conseguido una de las prestigiosas 'Starting Grant' del Consejo Europeo de Investigación, dotada con 1,5 millones de euros. Su proyecto, que se desarrollará durante cinco años, tiene como objetivo explorar los límites de la teoría de la relatividad general de Einstein mediante el estudio teórico de ondas gravitacionales generadas por colisiones de agujeros negros. La investigación podría abrir la puerta al descubrimiento de nueva física más allá del modelo actual, según informó la universidad.

El proyecto, titulado 'Gravity beyond Einstein: gravitational-wave signatures of new physics (La gravedad más allá de Einstein: señales de ondas gravitacionales de nueva física)', se centrará en determinar de forma precisa los efectos que ciertas teorías de gravedad cuántica tendrían sobre las ondas gravitacionales. Estas señales, generadas en eventos extremos como la fusión de agujeros negros, podrían contener huellas de fenómenos aún no explicados por la teoría de Einstein. El investigador explicó que nunca se ha podido comprobar si la teoría de la relatividad «sigue siendo válida» en las condiciones que se dan «en las cercanías de un agujero negro». Este vacío experimental deja abierta la posibilidad de que futuras observaciones revelen desviaciones respecto a las predicciones de la teoría actual.

