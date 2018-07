El proyecto 'Reset, Mar Menor' concede dos becas a artistas de Inglaterra y Austria Maqueta del entorno equidistante de 360º con elementos de animación aumentados. / P. SERMON UMU MURCIA. Viernes, 27 julio 2018, 08:13

Dos artistas de Inglaterra y Austria son los beneficiarios de la primera convocatoria de becas 'Reset Mar Menor 2018'. Estas ayudas se enmarcan dentro del proyecto 'Reset: Mar Menor. Laboratorio de imaginarios para un paisaje en crisis', a cargo de un grupo transdisciplinar formado por artistas y científicos de la UMU.

Un total de 47 proyectos se han presentado a esta convocatoria, cuyo principal objetivo ha sido promover la creación artística como herramienta para entender y trabajar la problemática del Mar Menor. Las propuestas han llegado desde Italia, Suecia, Chile y otros puntos de Europa y Estados Unidos y de áreas tan diversas como las ciencias, la tecnología o la ecología. El jurado ha resuelto que una de las becas sea para Paul Sermon, Charlotte Gould y Jeremiah Ambrose con 'Out of sight, out of mind'. El objetivo principal de su propuesta es crear una experiencia de vídeo interactiva de 360° del Mar Menor que manifieste los efectos antropocenos en este paisaje natural.

La segunda ayuda ha sido concedida a Christina Stadlbauer gracias a su propuesta 'Pinna Nobilis and the mitigation of species extinction by direct assistance'; una intervención artística que versará sobre el cambio climático, la pérdida de hábitat y la extinción de especies.