Un protocolo común para actuar frente a danas u olas de calor en el Mar Menor

Los gobiernos central, autonómico y locales se reunieron este martes para celebrar una nueva sesión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, tras dos ... semanas de tensiones políticas por las consecuencias de la dana 'Alice' y las riadas que generó en la cuenca vertiente a la laguna salada. Entre las principales novedades, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Consejería de Medio Ambiente crearán un protocolo de coordinación entre administraciones para abordar los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos como las danas u olas de calor en la laguna.

«Estamos yendo muy rápidos y seguro de que antes de la próxima reunión de la comisión tendremos el protocolo establecido para poder aprobarlo», explicó el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, a lo que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, añadió que se tratará de «formalizar lo que ya se está haciendo». Este protocolo, en un principio, tratará de dibujar un único camino que tendrán que recorrer todas las administraciones para evitar encontronazos políticos como los vividos durante esta pasada dana: «Hemos pasado a tener un único órgano de asesoramiento para el Mar Menor».

El humedal del Carmolí será objeto a corto plazo de la atención de ambas administraciones, ya que sobre este espacio protegido se llevarán a cabo distintos proyectos de restauración. La Comunidad ya ha iniciado el suyo para renaturalizar «zonas que habían quedado degradadas», subrayó Vázquez, dentro del recinto del humedal, mientras que el Ministerio iniciará su Cinturón Verde interviniendo en parcelas perimetrales que dejarán de ser agrícolas para ampliar el espacio de amortiguación frente a arrastres. Morán también anunció la próxima licitación del parque inundable de Los Alcázares.

Morán también prometió que esta semana se sacará la convocatoria de ayudas de once millones de euros a proyectos de investigación en el sector ganadero para crear buenas prácticas. Vázquez anunció próximas intervenciones hidrológico-forestales en la cabecera del Mar Menor, en las sierras de Altaona, Escalona y Carrascoy, para laminar las escorrentías.

Consejo del Mar Menor

Administraciones y organizaciones económicas y sociales vinculadas al Mar Menor se citaron ayer por la tarde, aprovechando la visita del secretario de Estado, para tener la segunda reunión del Consejo del Mar Menor, donde se repasó los avances en los proyectos de recuperación que impulsa cada gobierno y la inversión realizada.