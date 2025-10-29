La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Hugo Morán saluda al presidente de la CHS, Mario Urrea, ayer en el Consejo del Mar Menor. J. Carrión/ AGM

Un protocolo común para actuar frente a danas u olas de calor en el Mar Menor

Morán y Vázquez prometen coordinación entre administraciones para abordar los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:07

Comenta

Los gobiernos central, autonómico y locales se reunieron este martes para celebrar una nueva sesión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, tras dos ... semanas de tensiones políticas por las consecuencias de la dana 'Alice' y las riadas que generó en la cuenca vertiente a la laguna salada. Entre las principales novedades, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Consejería de Medio Ambiente crearán un protocolo de coordinación entre administraciones para abordar los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos como las danas u olas de calor en la laguna.

