Prorrogan cuatro años la línea de créditos Financia 100 Desde 2021, más de 400 pymes y autónomos han solicitado estos préstamos, que ayudaron a mantener más de 4.000 puestos

El Gobierno regional prorrogará otros cuatro años el convenio que da soporte a la línea de créditos Icref Financia 100 tras impulsar más de 400 proyectos de pymes y autónomos en sus cuatro primeros años de funcionamiento.

Desde su puesta en marcha a finales de 2021, esta línea de crédito ha permitido formalizar un total de 411 operaciones de crédito por un importe de 54,3 millones de euros, una cantidad que ha contribuido a su vez a movilizar una inversión empresarial que alcanza los 71,9 millones de euros y ha ayudado también a crear o mantener hasta 4.274 puestos de trabajo.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, anunció hoy la prórroga del convenio que mantienen las entidades financieras y la sociedad de garantía recíproca Avalam, acuerdo que sustenta esta línea de crédito, durante su visita a la cadena regional de supermercados Cash Lesco.

Esta compañía, que en apenas unos años ha abierto una docena de centros en la Región de Murcia, es una de estas más de 400 empresas, en su mayoría pymes y autónomos, que han formalizado uno de los créditos de la Línea Icref Financia 100.

Solo en lo que va de año, el número de operaciones realizadas alcanza las 89, con un importe de 13,1 millones de euros que han contribuido a movilizar 19,1 millones de euros y a crear o mantener 947 empleos.

«Estos números, tanto los del año 2025 como el balance desde la puesta en marcha de esta línea de crédito, son un aval que nos indica que vamos en la buena dirección. La respuesta de las pymes y autónomos de la Región está siendo excelente, y la implicación de las entidades financieras y de Avalam nos permiten ahora mantener esta herramienta durante otros cuatro años más». El titular de Economía destacó en este sentido el elevado impacto de esta línea de financiación, que tiene un efecto inducido de 2,65 euros por cada euro prestado desde el inicio de la línea de financiación.

